Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările

De-a lungul celor aproape o sută de ani de istorie, Campionatul Mondial a oferit nenumărate povești memorabile care au avut drept protagoniști selecționeri ai echipelor calificate. Doi dintre ei s-au remarcat însă într-un mod inedit: convocări făcute pe bază de superstiție și semne divine.
Raymond Domenech, selecționerul care evita Scorpionii și Leii!
Cel mai faimos dintre cei doi e Raymond Domenech, antrenorul care a condus Franța la două Mondiale, în 2006 și 2010. Referitor la selecție, Domenech spunea deschis că „toți parametrii trebuie luați în considerare, iar eu am adăugat unul în plus: astrologia”.
Mai concret, zodiacul se transforma în factor decisiv pentru fostul selecționer al Franței mai cu seamă în momentul în care trebuia să aleagă între doi jucători de valori apropiate. Iar Domenech avea o aversiune clară, declarată, pentru două zodii: Scorpioni și Lei!
„Nu am încredere în jucătorii născuți în zodia Scorpion”, zicea tehnicianul. Și lipsa asta de încredere se reflecta în selecția pe care o făcea. De exemplu, celebrul Robert Pires, care în 2006 strălucea la Arsenal, nu a fost în lotul pentru Cupa Mondială. Peste ani, Domenech a negat că l-ar fi ignorat pe Pires din cauza zodiei și a susținut că acesta nu ar fi fost în formă, pe deasupra ar fi avut și o influență negativă în vestiar.
Tot Domenech a lăsat de înțeles că apărătorii născuți în zodia Leu sunt un minus pentru echipă. „Când am un Leu în apărare, am întotdeauna pistolul pregătit. Știu că la un moment dat o să vrea să-și facă de cap, să impresioneze, iar asta o să ne coste”, explica antrenorul. Drept urmare, Domenech era extrem de suspicios când era vorba să convoace un fundaș născut în această zodie.
● În 2006, Franța lui Domenech a jucat finala Cupei Mondiale. A pierdut cu Italia la loviturile de departajare.
● La Mondialul din 2010, Franța a ieșit încă din faza grupelor, după ce a strâns doar un punct dintr-o grupă cu Uruguay, Africa de Sud și Mexic.
● După ce a părăsit Franța, în 2010, Raymond Domenech a mai antrenat-o doar pe Nantes, din decembrie 2020 până în februarie 2021. Nu a câștigat niciun meci din opt și a fost demis.
Ricardo La Volpe, ghidat de feng-shui și „energii pozitive”
Un alt selecționer extrem de superstițios a fost Ricardo La Volpe, omul care a condus Mexicul la Mondialul din 2006. Înaintea turneului din Germania, La Volpe a adus în staff-ul „aztecilor” o expertă în feng-shui, în ideea de a armoniza energiile în cadrul lotului!
Selecționerul mexican era permanent preocupat să aducă vibrații pozitive în jurul echipei și se interesa obsesiv de aranjarea terenurilor de antrenament, a hotelurilor sau a vestiarului. La Volpe lucra cot la cot cu Caty Camacho, o arhitectă originară din Mexic, dar care studiase arta feng-shui în China.
Camacho i-a recomandat lui Ricardo La Volpe să nu-l selecționeze la Mondialul din 2006 pe faimosul Cuauhtémoc Blanco, legenda Mexicului. Motivul? Blanco nu genera „energii pozitive” în cadrul grupului! La acel moment, neconvocarea lui Cuauhtémoc a iscat un scandal uriaș în țară, mai ales că atacantul era într-o formă de invidiat. La Volpe s-a apărat, spunând că Blanco a fost lăsat pe dinafară strict din rațiuni tactice, nu din cauza „semnelor”.
„Caty nu e clarvăzătoare, e psiholog. Se ocupa mult de metafizică, de stima de sine a jucătorilor, ca să creadă în ei…”, explica fostul selecționer al Mexicului, într-un interviu acordat în 2016 pentru ESPN. Datorită lui Caty Camacho, La Volpe i-a chemat la echipa națională pe Oswaldo Sánchez sau Pavel Pardo, pe motiv că aceștia „aduc vibrații bune”!
● În 2006, Mexic a trecut de grupe, terminând pe locul doi într-o serie cu Portugalia, Angola și Iran.
● Selecționata lui La Volpe s-a oprit în optimi, unde a fost eliminată de Argentina, scor 1-2, după prelungiri.
● Ajuns la 74 de ani, Ricardo La Volpe a antrenat ultima oară la Toluca, în Mexic, în 2019.
