Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările

De-a lungul celor aproape o sută de ani de istorie, Campionatul Mondial a oferit nenumărate povești memorabile care au avut drept protagoniști selecționeri ai echipelor calificate. Doi dintre ei s-au remarcat însă într-un mod inedit: convocări făcute pe bază de superstiție și semne divine.

Raymond Domenech, selecționerul care evita Scorpionii și Leii!

Cel mai faimos dintre cei doi e Raymond Domenech, antrenorul care a condus Franța la două Mondiale, în 2006 și 2010. Referitor la selecție, Domenech spunea deschis că „toți parametrii trebuie luați în considerare, iar eu am adăugat unul în plus: astrologia”.

Mai concret, zodiacul se transforma în factor decisiv pentru fostul selecționer al Franței mai cu seamă în momentul în care trebuia să aleagă între doi jucători de valori apropiate. Iar Domenech avea o aversiune clară, declarată, pentru două zodii: Scorpioni și Lei!

„Nu am încredere în jucătorii născuți în zodia Scorpion”, zicea tehnicianul. Și lipsa asta de încredere se reflecta în selecția pe care o făcea. De exemplu, celebrul Robert Pires, care în 2006 strălucea la Arsenal, nu a fost în lotul pentru Cupa Mondială. Peste ani, Domenech a negat că l-ar fi ignorat pe Pires din cauza zodiei și a susținut că acesta nu ar fi fost în formă, pe deasupra ar fi avut și o influență negativă în vestiar.

Tot Domenech a lăsat de înțeles că apărătorii născuți în zodia Leu sunt un minus pentru echipă. „Când am un Leu în apărare, am întotdeauna pistolul pregătit. Știu că la un moment dat o să vrea să-și facă de cap, să impresioneze, iar asta o să ne coste”, explica antrenorul. Drept urmare, Domenech era extrem de suspicios când era vorba să convoace un fundaș născut în această zodie.