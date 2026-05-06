Alex Mitriță, înger și demon în China! A ratat un penalty, dar s-a revanșat incredibil în duelul românilor

VIDEO

Daniel Işvanca Publicat: 6 mai 2026, 18:51

Alex Mitriță, în timpul unui meci / Instagram mitrita28

Revenit după o suspendare de patru etape, Alexandru Mitriță a fost titular în meciul „nebun” dintre Yunnan Yukun și Zhejiang Professional, din etapa cu numărul 10 a Superligii Chinei.

În duelul cu echipa unde evoluează Alex Ioniță și Andrei Burcă, fostul internațional român a ratat o lovitură de la 11 metri, dar s-a revanșat în al șaptelea minut de prelungire.

Alex Mitriță, penalty ratat și assist în meciul contra lui Alex Ioniță și Andrei Burcă

După ce a lipsit în ultimele patru etape din cauza unei suspendări, Alex Mitriță a revenit în echipa de start a celor de la Zhejiang Professional. Românul a fost titular miercuri în disputa cu Yunnan Yukun, formație unde evoluează Alex Ioniță și Andrei Burcă.

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, fotbalistul român a ratat o lovitură de la 11 metri. Chiar și așa, Mitriță s-a revanșat în prelungirile partidei, mai exact în al șaptelea minut, când a pasat decisiv la golul victoriei, marcat de Di Gao.

Culmea, marcatorul a fost eliminat cinci minute mai târziu. Victoria a ajutat-o pe Zhejiang să urce pe locul 8 în clasamentul din prima ligă chineză.

