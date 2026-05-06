Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”

Gianni Infantino s-a apărat miercuri de acuzaţiile privind preţurile biletelor pentru Cupa Mondială, preşedintele FIFA subliniind că organizaţia a trebuit să se adapteze la piaţa americană, care permite revânzarea biletelor fără limită de preţ, informează AFP.

FIFA se confruntă cu critici dure în ceea ce priveşte preţurile biletelor pentru meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie). Organizaţia Football Supporters Europe (FSE) a acuzat federaţia internaţională de “extorcare” şi “trădare monumentală”.

Gianni Infantino: “Preţurile biletelor la World Cup 2026 nu pot diminua entuziasmul”

Iar site-ul de revânzare al FIFA nu a calmat criticile, punând la vânzare săptămâna trecută patru bilete pentru finală, la preţul de două milioane de dolari fiecare.

“Dacă unii oameni scot la vânzare bilete pentru finală pe piaţa secundară pentru două milioane de dolari, în primul rând, asta nu înseamnă că acele bilete costă de fapt două milioane de dolari”, a subliniat Infantino, vorbind la o conferinţă la Beverly Hills (California). “Şi în al doilea rând, asta nu înseamnă că cineva va cumpăra acele bilete!”, a adăugat preşedintele FIFA.