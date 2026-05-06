Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”

Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 17:47

Gianni Infantino / Profimedia

Gianni Infantino s-a apărat miercuri de acuzaţiile privind preţurile biletelor pentru Cupa Mondială, preşedintele FIFA subliniind că organizaţia a trebuit să se adapteze la piaţa americană, care permite revânzarea biletelor fără limită de preţ, informează AFP.

FIFA se confruntă cu critici dure în ceea ce priveşte preţurile biletelor pentru meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie). Organizaţia Football Supporters Europe (FSE) a acuzat federaţia internaţională de “extorcare” şi “trădare monumentală”.

Gianni Infantino: “Preţurile biletelor la World Cup 2026 nu pot diminua entuziasmul”

Iar site-ul de revânzare al FIFA nu a calmat criticile, punând la vânzare săptămâna trecută patru bilete pentru finală, la preţul de două milioane de dolari fiecare.

“Dacă unii oameni scot la vânzare bilete pentru finală pe piaţa secundară pentru două milioane de dolari, în primul rând, asta nu înseamnă că acele bilete costă de fapt două milioane de dolari”, a subliniat Infantino, vorbind la o conferinţă la Beverly Hills (California). “Şi în al doilea rând, asta nu înseamnă că cineva va cumpăra acele bilete!”, a adăugat preşedintele FIFA.

“Iar dacă cineva cumpără un bilet la finală cu două milioane de dolari, îi voi aduce personal un hot dog şi o Coca-Cola ca să mă asigur că se distrează de minune”, a adăugat el.

Potrivit unor grupuri de suporteri, cele mai scumpe bilete pentru finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar se vindeau cu aproximativ 1.600 de dolari. Cele pentru finala Cupei Mondiale din America de Nord costă în jur de 11.000 de dolari.

Însă pentru Infantino, această creştere puternică a preţurilor este justificată: “Trebuie să luăm în considerare piaţa; operăm în ţara în care piaţa divertismentului este cea mai dezvoltată din lume. Prin urmare, trebuie să aplicăm preţurile pieţei.”

“În Statele Unite, revânzarea biletelor este permisă. Aşadar, dacă aţi vinde bilete la un preţ prea mic, acele bilete ar fi revândute la un preţ mult mai mare. Şi, în realitate, chiar dacă unii oameni susţin că preţurile noastre sunt mari, acele bilete ajung totuşi pe piaţa de revânzare la un preţ şi mai mare, mai mult decât dublu”, a continuat el.

Şeful FIFA a mai amintit că 25% din biletele pentru faza grupelor costă mai puţin de 300 de dolari.

“Iar preţurile biletelor nu pot diminua entuziasmul: FIFA a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete, comparativ cu 50 de milioane pentru cele două Cupe Mondiale anterioare la un loc. Toate cele 104 meciuri ale ediţiei din 2026 se vor disputa cu casa închisă.!

