Jose Mourinho nu se joacă! „The Special One” a transmis condițiile revenirii sale la Real Madrid

Alvaro Arbeloa este istorie la Real Madrid, mai ales că gruparea din capitala Spaniei va încheia și acest sezon fără un trofeu câștigat. Florentino Perez vrea să facă tot posibilul pentru a-l readuce pe Jose Mourinho, iar tehnicianul portughez a transmis și care sunt condițiile sale pentru ca acest lucru să fie posibil.
În prezent antrenorul celor de la Benfica, „The Special One” are de gând să „taie în carne vie”, în încercarea de a aduce din nou gloria pe ”Bernabeu”.
Jose Mourinho, 3 condiții cruciale pentru a o prelua pe Real Madrid
Jose Mourinho este marele favorit pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa pe banca celor de la Real Madrid, iar revenirea de senzație a tehnicianului portughez devine tot mai probabilă.
Concret, jurnalistul Ramon Alvarez de Mon scrie că actualul antrenor al celor de la Benfica Lisabona a impus trei condiții cruciale pentru a accepta să o preia pe Real.
Una dintre acestea este ca înțelegerea pe care o va semna să aibă o valabilitate de doi ani, iar cea mai importantă este ca Mourinho să vină cu tot staff-ul său.
Cele 120 de accidentări de care a avut parte Real Madrid în ultimele două sezoane l-au pus pe gânduri pe lusitan, care vrea să vină cu schimbări importante în toate compartimentele.
Ultima condiție a lui Jose Mourinho este ca toate deciziile ce implică jucătorii să fie luate doar de către el. La fel se întâmplă și în cazul transferurilor.
🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: José Mourinho has set several conditions for a potential return to Real Madrid after initial contacts. ⚪🗣️
According to @Ramon_AlvarezMM, the Portuguese coach wants some guarantees. 📋
Mourinho is reportedly asking for:
✔️ A two-year contract
— 433 (@433) May 6, 2026
