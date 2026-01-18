Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026 - Antena Sport

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va aduce în prim-plan 48 de selecționeri. Unii dintre ei au mai fost la cea mai importantă competiție a planetei. De exemplu, Didier Deschamps va sta pe banca Franței la al patrulea Mondial consecutiv, în timp ce Zlatko Dalic, antrenorul Croației, își va conduce echipa la al treilea turneu final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-a lungul istoriei, în ceea ce privește antrenorii cu cele mai multe prezențe la Mondial, se remarcă brazilianul Carlos Alberto Parreira, acum în vârstă de 82 de ani. Parreira a participat, ca selecționer, la șase Campionate Mondiale, cu cinci naționale diferite!

Carlos Alberto Parreira și Bora Milutinovic, „abonați” la Cupa Mondială!

Brazilianul a condus naționala din Kuwait la turneul din 1982, apoi Emiratele Arabe Unite în 1990. În 1994, a cucerit titlul suprem cu Brazilia, iar în 1998 a fost selecționerul Arabiei Saudite. În 2006 a fost din nou la turneul final cu Brazilia, iar în 2010 a pregătit naționala Africii de Sud la Mondialul jucat chiar la ea acasă.

Următorul recordmen este celebrul Bora Milutinovic. Sârbul, care acum are 81 de ani, a fost antrenor la cinci Cupe Mondiale, cu formații diferite. Astfel, Milutinovic a mers la cea mai importantă competiție din lume cu Mexic (1986), Costa Rica (1990), SUA (1994), Nigeria (1998) și China (2002).

Antrenorii cu „doar” patru participări la Campionatul Mondial

În afara celor doi „grei”, șapte antrenori au fost prezenți la patru Mondiale.