Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026 - Antena Sport

Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 20:25

Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026

Carlos Alberto Parreira și Bora Milutinovic / Colaj X FIFA

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va aduce în prim-plan 48 de selecționeri. Unii dintre ei au mai fost la cea mai importantă competiție a planetei. De exemplu, Didier Deschamps va sta pe banca Franței la al patrulea Mondial consecutiv, în timp ce Zlatko Dalic, antrenorul Croației, își va conduce echipa la al treilea turneu final.

De-a lungul istoriei, în ceea ce privește antrenorii cu cele mai multe prezențe la Mondial, se remarcă brazilianul Carlos Alberto Parreira, acum în vârstă de 82 de ani. Parreira a participat, ca selecționer, la șase Campionate Mondiale, cu cinci naționale diferite!

Carlos Alberto Parreira și Bora Milutinovic, „abonați” la Cupa Mondială!

Brazilianul a condus naționala din Kuwait la turneul din 1982, apoi Emiratele Arabe Unite în 1990. În 1994, a cucerit titlul suprem cu Brazilia, iar în 1998 a fost selecționerul Arabiei Saudite. În 2006 a fost din nou la turneul final cu Brazilia, iar în 2010 a pregătit naționala Africii de Sud la Mondialul jucat chiar la ea acasă.

Următorul recordmen este celebrul Bora Milutinovic. Sârbul, care acum are 81 de ani, a fost antrenor la cinci Cupe Mondiale, cu formații diferite. Astfel, Milutinovic a mers la cea mai importantă competiție din lume cu Mexic (1986), Costa Rica (1990), SUA (1994), Nigeria (1998) și China (2002).

Antrenorii cu „doar” patru participări la Campionatul Mondial

În afara celor doi „grei”, șapte antrenori au fost prezenți la patru Mondiale.

Sepp Herberger (1938, 1954, 1958, 1962 – toate cu Germania), Walter Winterbottom (1950, 1954, 1958, 1962 – toate cu Anglia), Lajos Baróti (1958, 1962, 1966, 1978 – toate cu Ungaria), Helmut Schön (1966, 1970, 1974, 1978 – toate cu Germania), Henri Michel (1986 cu Franța, 1994 cu Camerun, 1998 cu Maroc și 2006 cu Coasta de Fildeș), Óscar Tabárez (1990, 2010, 2014, 2018 – toate cu Uruguay) și Carlos Queiroz (2010 cu Portugalia, 2014, 2018 și 2022 cu Iran).

Helmut Schön, cele mai multe victorii, dar Deschamps îl poate depăși

Dintre toți, se remarcă Helmut Schön, care este și astăzi antrenorul cu cele mai multe meciuri la Cupa Mondială, precum și cu cele mai multe victorii. Schön a câștigat 16 dintre cele 25 de meciuri în care a stat pe bancă, reușind să câștige titlul mondial în 1974.

Neamțul ar putea fi detronat la vară de francezul Didier Deschamps, care are până acum 14 victorii ca antrenor la Mondiale. Tot 14 victorii are și Luiz Felipe Scolari, care a participat la trei turnee (2002 și 2014 cu Brazilia, 2006 cu Portugalia).

Didier Descahmps
Didier Descahmps, cu trofeul Campionatului Mondial, după ce Franța a triumfat în 2018/ Profimedia

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Comentarii


