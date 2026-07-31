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Selecţionerul Gheorghe Hagi, mesaj la decesul lui Franco Baresi: „Un mare campion, o legendă a fotbalului mondial”

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 15:30

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Selecţionerul Gheorghe Hagi, mesaj la decesul lui Franco Baresi: „Un mare campion, o legendă a fotbalului mondial

Gică Hagi, în timpul imnului României / Sport Pictures

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Selecţionerul Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de condoleanţe după moartea lui Franco Baresi, legendarul fundal italian, care s-a stins la 66 de ani.

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”Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihneşte-te în pace, Franco!”, a scris Hagi, în social media, în română şi italiană.

Renumitul fundaş Franco Baresi, un om de o clasă inegalabilă şi un pionier la vremea sa, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunţat vineri AC Milan.

Om de un singur club, a jucat pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat şi unde a acumulat 716 apariţii şi 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi retragerea sa în 1997.

Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp din mai până în septembrie 2002, a deţinut numeroase roluri legate de AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenorul echipei Primavera (under-21) până la rolul său de vicepreşedinte onorific în 2020, inclusiv implicarea în dezvoltarea tinerilor.

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