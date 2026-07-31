Reacţia LPF după accidentul teribil în care şi-a pierdut viaţa maseurul „câinilor”, Constantin Covaciu

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a transmis condoleanţe familiei lui Constantin Covaciu şi clubului Dinamo, după ce maseurul echipei Dinamo 2 a încetat din viaţă în teribilul accident rutier produs la Câmpulung Muscel.
Constantin Covaciu avea 58 de ani. În acelaşi accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv antrenorul formaţiei Dinamo 2, Adrian Ropotan.
LPF a transmis „sincere condoleanțe familiei îndurerate precum și clubului Dinamo” după decesul lui Constantin Covaciu
„Liga Profesionistă de Fotbal a aflat vestea cumplită a tragicului accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei a doua a clubului Dinamo și în care mai mulți fotbaliști și antrenori au fost grav răniți, iar maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața.
Cu enormă tristețe, Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, precum și al său personal, transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate precum și clubului Dinamo!”, a transmis LPF, pe site-ul oficial.
Microbuzul lui Dinamo 2, în care se aflau 16 persoane, şi care era condus de un şofer de 83 de ani, a intrat într-un copac în zona Câmpulung Muscel, la doar câteva zeci de metri de la plecare. Şoferul de 83 de ani, care s-ar fi simţit rău înainte de plecare, a fost şi el rănit în accident.
Fotbaliștii de la Dinamo 2 urmau să aibă mâine un amical cu ARO Muscelul de la Dragoslavele.
„Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihneşte-te în pace, domnule Constantin Covaciu! Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a transmis căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), după tragedie.
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