Reacţia LPF după accidentul teribil în care şi-a pierdut viaţa maseurul „câinilor”, Constantin Covaciu

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a transmis condoleanţe familiei lui Constantin Covaciu şi clubului Dinamo, după ce maseurul echipei Dinamo 2 a încetat din viaţă în teribilul accident rutier produs la Câmpulung Muscel.

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Constantin Covaciu avea 58 de ani. În acelaşi accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv antrenorul formaţiei Dinamo 2, Adrian Ropotan.

LPF a transmis „sincere condoleanțe familiei îndurerate precum și clubului Dinamo” după decesul lui Constantin Covaciu

„Liga Profesionistă de Fotbal a aflat vestea cumplită a tragicului accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei a doua a clubului Dinamo și în care mai mulți fotbaliști și antrenori au fost grav răniți, iar maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața.

Cu enormă tristețe, Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, precum și al său personal, transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate precum și clubului Dinamo!”, a transmis LPF, pe site-ul oficial.

Microbuzul lui Dinamo 2, în care se aflau 16 persoane, şi care era condus de un şofer de 83 de ani, a intrat într-un copac în zona Câmpulung Muscel, la doar câteva zeci de metri de la plecare. Şoferul de 83 de ani, care s-ar fi simţit rău înainte de plecare, a fost şi el rănit în accident.