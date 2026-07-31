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Reacţia LPF după accidentul teribil în care şi-a pierdut viaţa maseurul „câinilor”, Constantin Covaciu

Bogdan Stănescu Publicat: 31 iulie 2026, 15:21

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Reacţia LPF după accidentul teribil în care şi-a pierdut viaţa maseurul „câinilor, Constantin Covaciu

Constantin Covaciu a murit / Foto Ionel Culina

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Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a transmis condoleanţe familiei lui Constantin Covaciu şi clubului Dinamo, după ce maseurul echipei Dinamo 2 a încetat din viaţă în teribilul accident rutier produs la Câmpulung Muscel.

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Constantin Covaciu avea 58 de ani. În acelaşi accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv antrenorul formaţiei Dinamo 2, Adrian Ropotan.

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„Liga Profesionistă de Fotbal a aflat vestea cumplită a tragicului accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei a doua a clubului Dinamo și în care mai mulți fotbaliști și antrenori au fost grav răniți, iar maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața.

Cu enormă tristețe, Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, precum și al său personal, transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate precum și clubului Dinamo!”, a transmis LPF, pe site-ul oficial.

Microbuzul lui Dinamo 2, în care se aflau 16 persoane, şi care era condus de un şofer de 83 de ani, a intrat într-un copac în zona Câmpulung Muscel, la doar câteva zeci de metri de la plecare. Şoferul de 83 de ani, care s-ar fi simţit rău înainte de plecare, a fost şi el rănit în accident.

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Fotbaliștii de la Dinamo 2 urmau să aibă mâine un amical cu ARO Muscelul de la Dragoslavele.

Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihneşte-te în pace, domnule Constantin Covaciu! Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a transmis căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), după tragedie.

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