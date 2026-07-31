Reacţia emoţionantă a lui Paolo Maldini după decesul lui Franco Baresi: „Astăzi retrăiesc acelaşi sentiment…”

Paolo Maldini (centru, rândul de sus) şi Franco Baresi (primul de la dreapta la stânga, rândul de sus), la AC Milan, în 1991 / Profimedia Images

Paolo Maldini (58 de ani) a publicat pe reţelele sociale un text emoţionant după decesul lui Franco Baresi, care i-a fost coleg multă vreme atât la AC Milan, cât şi la naţionala Italiei.

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Maldini a publicat un mesaj asemănător unei scrisori pentru Franco Baresi, unul dintre modelele sale în carieră.

Paolo Maldini, text emoţionant după decesul lui Franco Baresi: „M-ai protejat când eram copil, m-ai inspirat ca bărbat”

„Salut, Franco,

Astăzi retrăiesc același sentiment de atunci când, dintr-un motiv sau altul, nu puteai intra pe teren alături de noi: oare ce ne vom face fără Căpitanul nostru?

M-ai învățat să lupt până la ultima suflare, ce înseamnă să fii devotat culorilor clubului și care este valoarea unui adevărat lider. Ai făcut-o prin propriul exemplu, în fiecare zi: puține cuvinte, dar multe fapte.