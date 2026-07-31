Reacţia emoţionantă a lui Paolo Maldini după decesul lui Franco Baresi: „Astăzi retrăiesc acelaşi sentiment…”

Paolo Maldini (58 de ani) a publicat pe reţelele sociale un text emoţionant după decesul lui Franco Baresi, care i-a fost coleg multă vreme atât la AC Milan, cât şi la naţionala Italiei.
Maldini a publicat un mesaj asemănător unei scrisori pentru Franco Baresi, unul dintre modelele sale în carieră.
Paolo Maldini, text emoţionant după decesul lui Franco Baresi: „M-ai protejat când eram copil, m-ai inspirat ca bărbat”
„Salut, Franco,
Astăzi retrăiesc același sentiment de atunci când, dintr-un motiv sau altul, nu puteai intra pe teren alături de noi: oare ce ne vom face fără Căpitanul nostru?
M-ai învățat să lupt până la ultima suflare, ce înseamnă să fii devotat culorilor clubului și care este valoarea unui adevărat lider. Ai făcut-o prin propriul exemplu, în fiecare zi: puține cuvinte, dar multe fapte.
M-ai protejat când eram copil, m-ai îndrumat când eram tânăr și m-ai inspirat ca bărbat. Ai fost cel mai puternic fotbalist alături de care am avut onoarea să joc.
Îmbrățișări pline de afecțiune întregii tale familii, în special soției tale, Maura, și copiilor tăi, Eduardo și Giannandrea.
Ne vei lipsi, Căpitane. Însă lumina stelei tale va continua să strălucească asupra noastră pentru totdeauna. ❤️🖤”, a scris Paolo Maldini, pe contul său de Instagram.
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A murit Franco Baresi! Fostul mare jucător al Milanului şi al naţionalei Italiei avea 66 de ani
Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani! Anunţul decesului fostului mare jucător al lui AC Milan şi al naţionalei Italiei a fost făcut de clubul rossoner, pe pagina de Facebook.
„Întreaga istorie a clubului AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și caracterul său vor rămâne pentru totdeauna – la fel ca emblematicul său tricou cu numărul 6 – o parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a parcursului acestui Club.
Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt aceleași pe care le împărtășește fiecare suporter rossonero în aceste momente de grea încercare”, a transmis AC Milan, pe contul oficial de Facebook.
AC Milan şi întreaga suflare a fotbalului, în doliu! A murit fostul mare jucător Franco Baresi
Franco Baresi avea funcţia de vicepreşedinte de onoare al clubului AC Milan. Şi-a petrecut întreaga carieră la AC Milan. A disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor și a câștigat numeroase trofee. Printre acestea se numără șase titluri de campion al Italiei și trei Cupe ale Campionilor Europeni. În semn de recunoștință, clubul a retras tricoul cu numărul 6 după ce şi-a încheiat cariera de jucător.
Franco Baresi s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în ultima vreme. În 2025 a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar.
Recent AC Milan a infirmat un fake news legat de decesul fostului mare jucător. Milan transmitea în acel anunţ că Baresi se afla într-un moment dificil. Din păcate, legenda Milanului a încetat din viaţă, decesul fiind confirmat de clubul pentru care a scris istorie vineri dimineaţă.
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