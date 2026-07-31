„Șoferul tot accelera, era ceva în neregulă…” Mărturii din microbuzul de la Dinamo 2

Microbuzul echipei Dinamo 2, cu 16 persoane, a ieşit în afara părţii carosabile în judeţul Argeş şi s-a lovit de un copac.
O victimă a fost declarată decedată. Este vorba de Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, iar Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii şi se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.
Unii dintre fotbaliștii aflați în microbuz susțin că ar fi încercat să îi spună conducătorului auto să micșoreze viteza, însă n-au primit niciun răspuns din partea lui.
„Am ieșit pe poarta hotelului. Am observat că era ceva în neregulă. Șoferul tot accelera. După ce am văzut că accelerează excesiv, am încercat să îi spunem s-o lase mai ușor, și noi, și staff-ul, însă nu a dat niciun răspuns”, a declarat un sportiv pentru Spynews.ro.
Un altul povestește ce s-a întâmplat în momentul impactului.
„Se tot balansa autocarul. Cred că avea peste 50-60 km/h. Prima dată s-a lovit de dâmbul acela, iar apoi s-a oprit în copac. Eram toți panicați. Ne-am speriat. Erau scaunele peste unii dintre colegi. S-au rupt scaunele, s-au spart geamurile din lateral. Am încecat să ieșim cât de repede am putut. Am sărit peste scaunul colegului și am ieșit pe geam. Din ce am înțeles, majoritatea sunt ok (n.r. ceilalți jucători). Un singur băiat cred că are o fractură la picior”, a declarat un junior de la Dinamo pentru sursa menționată.
- Chelsea, amendă uriaşă şi interdicţie la transferuri suspendată! 74 de reguli încălcate pe vremea lui Roman Abramovich
- OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa
- Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez
- Şocant! Ce a spus Constantin Covaciu cu o seară înainte de tragedia de la Dinamo
- Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”