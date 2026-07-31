„Șoferul tot accelera, era ceva în neregulă…” Mărturii din microbuzul de la Dinamo 2

Microbuzul echipei Dinamo 2, cu 16 persoane, a ieşit în afara părţii carosabile în judeţul Argeş şi s-a lovit de un copac.

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O victimă a fost declarată decedată. Este vorba de Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, iar Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii şi se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Unii dintre fotbaliștii aflați în microbuz susțin că ar fi încercat să îi spună conducătorului auto să micșoreze viteza, însă n-au primit niciun răspuns din partea lui.

„Am ieșit pe poarta hotelului. Am observat că era ceva în neregulă. Șoferul tot accelera. După ce am văzut că accelerează excesiv, am încercat să îi spunem s-o lase mai ușor, și noi, și staff-ul, însă nu a dat niciun răspuns”, a declarat un sportiv pentru Spynews.ro.

Un altul povestește ce s-a întâmplat în momentul impactului.