Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”

Titi Aur (62 de ani), expert în conducere defensivă, a vorbit despre accidentul rutier în care a fost implicat microbuzul care transporta echipa secundă a lui Dinamo. Vineri dimineaţă, microbuzul a ieşit de pe carosabil şi a intrat într-un copac în Câmpulung, acolo unde echipa se afla în cantonament.
Din nefericire, în urma acestui accident, Constantin Covaciu, medicul echipei, şi-a pierdut viaţa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care şi Adrian Ropotan, antrenorul echipei.
Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Nu despre vârsta şoferului e vorba”
Anchetatorii urmează să stabilească circumstanţele în care s-a produs accidentul, după ce s-a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. În spaţiul public a apărut informaţia că şoferul ar fi suferit un infarct. Şoferul a supravieţuit şi a fost transportat la Spitalul Floreasca din Bucureşti.
Titi Aur a vorbit despre acest accident şi nu consideră că vârsta şoferului reprezintă o problemă, ci modul în care şoferii sunt examinaţi. Acesta susţine că ar trebui intensificate controalele medicale, în mod special la cei care trec de 50 de ani:
„Eu nu am fost niciodată adeptul limitării sau interdicției din cauza vârstei, pentru că sunt persoane la 20, 30, 40 de ani care nu văd, nu aud sau nu au reflexe bune și sunt persoane la 80, la 90 de ani care pot conduce în condiții foarte bune.
În schimb, am susținut dintotdeauna că fișa și verificarea medicală ar trebui făcute responsabil, cât mai corect. Ar trebui implicați și medicii de familie în tot ce înseamnă procesul de siguranță rutieră, fiindcă ei știu, ei au fișa pacientului, ei știu dacă pacientul are sau nu probleme.
Într-adevăr, de la 50, de la 60, 70 de ani, ar trebui intensificate controalele radicale. Ar trebui ca verificarea medicală în sine, dar și urmărirea făcută de un generalist, ar trebui făcută corect, coerent, pentru a evita astfel de situații.
Nu în ultimul rând, asta ar trebui să facă și cei care comandă un astfel de transport. Ar trebui să fie atât de educați, atât de conștienți încât să pună întrebarea: «Alo, nenea șoferul ăsta, chiar dacă are 30, 50 sau 80 de ani, are actele în regulă? Are fișa medicală?”, a declarat Titi Aur, potrivit gsp.ro.
Titi Aur: „Până când nu vom reuși să dirijăm siguranța rutieră, vom tot asista la astfel de tragedii „
De asemenea, Titi Aur a vorbit şi despre faptul că autorităţile nu fac suficient în ceea ce priveşte siguranţa rutieră:
„Există o entitate la Ministerul Transporturilor numită Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, dar care, practic, nu funcționează deloc de foarte mulți ani. Nu se întâmplă nimic coerent. În schimb, se întâmplă șmecherii, vezi cutiile cu pantofi pline cu bani… Se având atestate profesionale. Cine beneficiază de ele? Șoferii care nu pot să ia atestatul corect. Dau șpagă ca să ia atestatul. Ce fac ei după? Se urcă și conduc TIR-ul, conduc microbuzul… Iar când se întâmplă accidentul, nimeni nu răspunde.
Adevărații autori morali sunt acolo, la cei care vând atestate profesionale, la cei care acordă vize medicală pe șpagă și mai sunt încă locuri în care se face asta!
Până când nu vom reuși să dirijăm siguranța rutieră, vom tot asista la astfel de tragedii și ne vom trimite copiii în tabără sau la sport cu un șofer care nu este apt, nu a fost verificat și care face infarct, fără să fi fost vreodată pregătit din punct de vedere al anticipării”, a mai spus Titi Aur.
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