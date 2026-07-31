Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”

Titi Aur (62 de ani), expert în conducere defensivă, a vorbit despre accidentul rutier în care a fost implicat microbuzul care transporta echipa secundă a lui Dinamo. Vineri dimineaţă, microbuzul a ieşit de pe carosabil şi a intrat într-un copac în Câmpulung, acolo unde echipa se afla în cantonament.

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Din nefericire, în urma acestui accident, Constantin Covaciu, medicul echipei, şi-a pierdut viaţa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care şi Adrian Ropotan, antrenorul echipei.

Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Nu despre vârsta şoferului e vorba”

Anchetatorii urmează să stabilească circumstanţele în care s-a produs accidentul, după ce s-a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. În spaţiul public a apărut informaţia că şoferul ar fi suferit un infarct. Şoferul a supravieţuit şi a fost transportat la Spitalul Floreasca din Bucureşti.

Titi Aur a vorbit despre acest accident şi nu consideră că vârsta şoferului reprezintă o problemă, ci modul în care şoferii sunt examinaţi. Acesta susţine că ar trebui intensificate controalele medicale, în mod special la cei care trec de 50 de ani:

„Eu nu am fost niciodată adeptul limitării sau interdicției din cauza vârstei, pentru că sunt persoane la 20, 30, 40 de ani care nu văd, nu aud sau nu au reflexe bune și sunt persoane la 80, la 90 de ani care pot conduce în condiții foarte bune.