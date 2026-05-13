Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter: “Ne-a înţeles imediat. A fost un mare jucător”

Lautaro Martinez a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, înaintea finalei Cupei Italiei. Inter şi Lazio se vor înfrunta azi pentru marele trofeu, finala de pe Olimpico urmând să aibă loc de la ora 22:00.

Lautaro Martinez a dezvăluit că marele plus adus de Cristi Chivu la Inter a fost reprezentat de faptul că i-a înţeles pe jucători imediat. Starul argentinian a transmis că acest lucru se datorează şi faptului că antrenorul român a fost şi un mare jucător.

Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter

Lautaro Martinez a mai declarat că Cristi Chivu are o relaţie bună cu jucătorii săi de la Inter, care-i urmează ideile de fiecare dată. Sud-americanul a remarcat şi că antrenorul român le-a arătat nerazzurrilor calea către noi trofee, după sezonul trecut ratat.

“Întotdeauna există o confruntare într-un vestiar. Antrenorul a fost un mare jucător și știe asta. Ne-a înțeles imediat la venirea sa și ne-a ajutat să revenim la trofee. Glumește cu noi, a liniștit vestiarul, echipa îi urmează ideile și rezultatele se văd.

Am crescut mult sub conducerea sa, îmi pare rău doar pentru accidentarea care m-a oprit, dar am muncit din greu să revin. Sunt fericit pentru sezonul pe care l-am făcut, atât pentru echipă, cât și pentru mine personal.