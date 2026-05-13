Home | Fotbal | Serie A | Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter: “Ne-a înţeles imediat. A fost un mare jucător”

Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter: “Ne-a înţeles imediat. A fost un mare jucător”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 8:45

Comentarii
Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter: Ne-a înţeles imediat. A fost un mare jucător

Lautaro Martinez şi Cristi Chivu, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lautaro Martinez a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, înaintea finalei Cupei Italiei. Inter şi Lazio se vor înfrunta azi pentru marele trofeu, finala de pe Olimpico urmând să aibă loc de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lautaro Martinez a dezvăluit că marele plus adus de Cristi Chivu la Inter a fost reprezentat de faptul că i-a înţeles pe jucători imediat. Starul argentinian a transmis că acest lucru se datorează şi faptului că antrenorul român a fost şi un mare jucător.

Lautaro Martinez a numit marele plus adus de Cristi Chivu la Inter

Lautaro Martinez a mai declarat că Cristi Chivu are o relaţie bună cu jucătorii săi de la Inter, care-i urmează ideile de fiecare dată. Sud-americanul a remarcat şi că antrenorul român le-a arătat nerazzurrilor calea către noi trofee, după sezonul trecut ratat.

“Întotdeauna există o confruntare într-un vestiar. Antrenorul a fost un mare jucător și știe asta. Ne-a înțeles imediat la venirea sa și ne-a ajutat să revenim la trofee. Glumește cu noi, a liniștit vestiarul, echipa îi urmează ideile și rezultatele se văd.

Am crescut mult sub conducerea sa, îmi pare rău doar pentru accidentarea care m-a oprit, dar am muncit din greu să revin. Sunt fericit pentru sezonul pe care l-am făcut, atât pentru echipă, cât și pentru mine personal.

Reclamă
Reclamă

Chivu este o persoană care cunoaște excelent lumea Inter, l-am urmat și este bine pentru noi că ne-a arătat calea pentru a reveni la trofee“, a declarat Lautaro Martinez, la conferinţa de presă, înainte de Inter – Lazio, finala Cupei Italiei.

Cristi Chivu va avea şansa eventului, în primul său sezon la Inter. După ce a cucerit deja titlul cu nerazzurrii, antrenorul român se va lupta pentru un nou trofeu.

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
Fanatik.ro
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
10:33

Valeriu Iftime ştie cum Botoşani o poate învinge pe FCSB, la barajul de Conference League. Mesaj pentru Gigi Becali
9:59

Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu
9:52

Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
9:23

Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”
9:20

VIDEOS-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu
9:05

Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”