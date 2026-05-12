Veste uriașă pentru Chivu, înainte de finala Coppa Italia! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament

Miercuri seară, la ora 22:00, are loc la Roma finala Cupei Italiei între Lazio și Inter Milano. Deja campioană, echipa lui Cristi Chivu încearcă să obțină chiar eventul, în timp ce Lazio caută primul trofeu după 7 ani.

Cele două echipe s-au întâlnit și în weekend, tot la Roma, iar Inter a câștigat categoric cu 3-0. Însă finala de miercuri se anunță cu totul altfel grație mizei.

Vești bune pentru Chivu

La ultimul antrenament înaintea marelui meci, Cristi Chivu a avut parte numai de vești bune! În primul rând, a putut să ia parte la toată sesiunea atacantul francez, Marcus Thuram, conform FcInter1908. El a suferit o contractură musculară și prezența lui în finală a fost cu semn de întrebare. Însă cum a putut să participe la un antrenament complet, el este disponibil pentru finala cu Lazio.

O altă veste bună: Francesco Pio Esposito poate juca. Deși nu este 100% recuperat, a reușit să lege trei antrenamente consecutive. Cel mai probabil, el se va afla pe bancă la meciul cu Lazio.

Totuși, Chivu are parte și de o veste proastă: Hakan Calhanoglu ratează finala. Mijlocașul de 32 de ani încă nu se poate antrena, însă va face deplasarea alături de restul colegilor săi.