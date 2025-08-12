Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 august 2025, 17:34 / Actualizat: 12 august 2025, 18:37

Matteo Duţu / Profimedia Images

Matteo Duţu (19 ani) va fi păstrat în lotul echipei mari a lui AC Milan pentru sezonul următor. Milan suferă serios în apărare, iar Allegri a decis să îi dea o şansă jucătorului român.

Duţu a evoluat în 4 meciuri amicale pentru AC Milan în acest sezon. A debutat în amicalul rossonerilor cu Arsenal, apoi a jucat şi în partidele cu Liverpool, Perth Glory şi Chelsea.

Matteo Duţu prinde lotul echipei mari a lui AC Milan

Potrivit milanistichannel.com, Allegri va miza în sezonul următor pe o linie cu 3 fundaşi. Matteo Duţu ar putea prinde destule minute, în condiţiile în care, în prezent, Allegri îi are la dispoziţie în compartimentul defensiv numai pe Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic și Matteo Gabbia. Malick Thiaw e pe picior de plecare la Newcastle.

Milan îl aşteaptă pe fundaşul central Koni De Winter (23 de ani), pe care vrea să îl transfere de la Genoa, clubul patronat de Dan Şucu. De Winter este cotat la 22 de milioane de euro, iar transferul s-ar putea face pentru o sumă de circa 20 de milioane de euro.

Allegri l-a încercat în amicalul cu Chelsea şi pe un alt român, Andrei Coubiş (21 de ani), dar acesta a prins un meci de coşmar cu londonezii. Şi-a dat autogol în minutul 5 şi a fost eliminat în minutul 18. Londonezii s-au impus cu 4-1.

Matteo Duţu a fost în lotul României la EURO U21, dar nu a prins niciun minut.

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.

Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. Matteo Duţu a fost introdus de Allegri pe teren cu Chelsea în minutul 73, în locul lui Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

