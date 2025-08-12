Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri - Antena Sport

Matteo Duţu (19 ani) va fi păstrat în lotul echipei mari a lui AC Milan pentru sezonul următor. Milan suferă serios în apărare, iar Allegri a decis să îi dea o şansă jucătorului român.

Duţu a evoluat în 4 meciuri amicale pentru AC Milan în acest sezon. A debutat în amicalul rossonerilor cu Arsenal, apoi a jucat şi în partidele cu Liverpool, Perth Glory şi Chelsea.

Matteo Duţu prinde lotul echipei mari a lui AC Milan

Potrivit milanistichannel.com, Allegri va miza în sezonul următor pe o linie cu 3 fundaşi. Matteo Duţu ar putea prinde destule minute, în condiţiile în care, în prezent, Allegri îi are la dispoziţie în compartimentul defensiv numai pe Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic și Matteo Gabbia. Malick Thiaw e pe picior de plecare la Newcastle.

Milan îl aşteaptă pe fundaşul central Koni De Winter (23 de ani), pe care vrea să îl transfere de la Genoa, clubul patronat de Dan Şucu. De Winter este cotat la 22 de milioane de euro, iar transferul s-ar putea face pentru o sumă de circa 20 de milioane de euro.

Allegri l-a încercat în amicalul cu Chelsea şi pe un alt român, Andrei Coubiş (21 de ani), dar acesta a prins un meci de coşmar cu londonezii. Şi-a dat autogol în minutul 5 şi a fost eliminat în minutul 18. Londonezii s-au impus cu 4-1.