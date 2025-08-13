20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato - Antena Sport

Fundaşul central belgian Koni De Winter s-a transferat de la Genoa, club al cărui acţionar principal este românul Dan Şucu, la AC Milan, a anunţat miercuri noua sa echipă, citată de site-ul eurosport.fr.

Koni De Winter, în vârstă de 23 de ani, considerat unul dintre cei mai buni tineri fundaşi din Serie A, a semnat un contract valabil până în 2030 cu rossonerii. Suma de transfer se ridică la 20 de milioane de euro.

Dan Șucu a dat o lovitură de 20 de milioane de euro

“AC Milan este încântată să anunţe transferul permanent al lui Koni De Winter, venit de la Genoa CFC. Fundaşul belgian a semnat un contract cu clubul până la 30 iunie 2030. În martie 2024, a fost convocat pentru prima dată la echipa naţională a Belgiei şi a debutat la prima reprezentativă împotriva Irlandei. Koni De Winter va purta tricoul cu numărul 5”, se arată într-un comunicat al clubului, citat de agerpres.ro.

Lunile trecute, presa italiană scria că De Winter este în vizorul marii rivale a rossonerilor, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. De asemenea, belgianul a atras atenţia unor cluburi din Anglia, ca Tottenham sau Bournemouth.

