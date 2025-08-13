20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato - Antena Sport

Închide meniul
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato

Serie A

20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 20:16

20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato

Profimedia Images

Fundaşul central belgian Koni De Winter s-a transferat de la Genoa, club al cărui acţionar principal este românul Dan Şucu, la AC Milan, a anunţat miercuri noua sa echipă, citată de site-ul eurosport.fr.

Koni De Winter, în vârstă de 23 de ani, considerat unul dintre cei mai buni tineri fundaşi din Serie A, a semnat un contract valabil până în 2030 cu rossonerii. Suma de transfer se ridică la 20 de milioane de euro.

Dan Șucu a dat o lovitură de 20 de milioane de euro

“AC Milan este încântată să anunţe transferul permanent al lui Koni De Winter, venit de la Genoa CFC. Fundaşul belgian a semnat un contract cu clubul până la 30 iunie 2030. În martie 2024, a fost convocat pentru prima dată la echipa naţională a Belgiei şi a debutat la prima reprezentativă împotriva Irlandei. Koni De Winter va purta tricoul cu numărul 5”, se arată într-un comunicat al clubului, citat de agerpres.ro.

Lunile trecute, presa italiană scria că De Winter este în vizorul marii rivale a rossonerilor, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. De asemenea, belgianul a atras atenţia unor cluburi din Anglia, ca Tottenham sau Bournemouth.

O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record

Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum.

Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare pentru sezonul viitor.

Potrivit celor de la pianetagenoa1893.net, care citează Corriere dello Sport, toate cele 28.101 de abonamente scoase la vânzare au fost epuizate de fanii echipei de pe Luigi Ferraris.

Performanţa este notabilă, în condiţiile în care este pentru prima oară când clubul reuşeşte să vândă atât de multe abonamete. Până acum, doar alte şase cluburi au mai reuşit să vândă toate abonamentele: Atalanta (15.300 abonamente), Como (6800), Milan (32.000), Napoli (24.000), and Roma (40.000) şi Cremonese (7353).

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Echipa patronată de Dan Şucu îşi începe noul sezon cu trei meciuri pe teren propriu. Mai întâi, Genoa începe aventura în Coppa Italia, contra celor de la Vicenza, după care urmează duelurile de acasă cu Lecce şi Juventus, în primele două etape ale noului sezon din Serie A.

