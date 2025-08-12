Mesajul transmis de Dennis Man celor de la Parma după ce s-a transferat oficial la PSV Eindhoven - Antena Sport

Dennis Man (26 de ani) s-a despărţit de Parma după 4 ani şi jumătate şi a semnat cu PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost achiziţionat de clubul olandez pentru 9 milioane de euro.

Dennis Man a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Parmei. Sezonul trecut însă Man nu a mai avut impactul de dinainte la “Cruciaţi”.

Mesajul lui Dennis Man pentru cei de la Parma

„Mulțumesc coechipierilor mei, staff-ului, fanilor și tuturor celor care m-au susținut de-a lungul anilor”, a transmis Dennis Man, pe contul lui de Instagram, după despărţirea de Parma.

142 de meciuri a evoluat Man pentru “Cruciaţi”, în care a marcat 28 de goluri şi a dat 17 pase decisive. Miliardarul Kyle Krause îi plătea 11 milioane de euro lui Gigi Becali la sfârşitul lui ianuarie 2021 pentru a-l aduce de la FCSB.

Parma a rămas şi fără celălalt jucător român, Valentin Mihăilă (25 de ani), care a plecat anterior la Rizespor. Totodată, antrenorul Cristi Chivu, care a impresionat în cele 13 partide în care a stat pe banca Parmei, salvând echipa de la retrogradare, a mers la Inter Milano.