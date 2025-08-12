Mesajul transmis de Dennis Man celor de la Parma după ce s-a transferat oficial la PSV Eindhoven - Antena Sport

Dennis Man (26 de ani) s-a despărţit de Parma după 4 ani şi jumătate şi a semnat cu PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost achiziţionat de clubul olandez pentru 9 milioane de euro.
Dennis Man a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Parmei. Sezonul trecut însă Man nu a mai avut impactul de dinainte la “Cruciaţi”.
Mesajul lui Dennis Man pentru cei de la Parma
„Mulțumesc coechipierilor mei, staff-ului, fanilor și tuturor celor care m-au susținut de-a lungul anilor”, a transmis Dennis Man, pe contul lui de Instagram, după despărţirea de Parma.
142 de meciuri a evoluat Man pentru “Cruciaţi”, în care a marcat 28 de goluri şi a dat 17 pase decisive. Miliardarul Kyle Krause îi plătea 11 milioane de euro lui Gigi Becali la sfârşitul lui ianuarie 2021 pentru a-l aduce de la FCSB.
Parma a rămas şi fără celălalt jucător român, Valentin Mihăilă (25 de ani), care a plecat anterior la Rizespor. Totodată, antrenorul Cristi Chivu, care a impresionat în cele 13 partide în care a stat pe banca Parmei, salvând echipa de la retrogradare, a mers la Inter Milano.
Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League.
Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV luni, iar la o zi distanță a fost prezentat oficial la formația olandeză. El a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.
„Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare.