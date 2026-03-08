"Inter câștigă și va fi campioana Italiei". Un fost "nerazzurro" știe cine va fi eroul lui Chivu în derby - Antena Sport

Derby-ul din Italia dintre Inter și AC Milan a fost prefațat de numeroase figuri care au evoluat pentru una dintre cele două rivale, iar un fost jucător al “nerazzurrilor” s-a arătat convins că trupa lui Chivu se va impune duminică seara pe San Siro. Stephane Dalmat, pe numele său, crede că omul care va decide meciul va fi Alessandro Bastoni.

Inter urmează să dispute duminică un meci extrem de important în cursa pentru Scudetto. Cu 11 etape înainte de final și cu 10 puncte avans în ierarhia din Serie A, echipa lui Chivu dă peste AC Milan, ocupanta locului secund din clasament, care speră să relanseze lupta cu o victorie.

Un fost “nerazzurro” mizează pe fosta echipă și pe Bastoni în Derby della Madonnina

În săptămâna derby-ului, acesta a fost prefațat de diverși analiști și foști jucători care au evoluat fie pentru Inter, fie pentru AC Milan. Recent, Stephane Dalmat, mijlocaș care a evoluat timp de doi ani și jumătate la Milano după ce a fost cumpărat pe 7 milioane de euro de la PSG în 2001, s-a alăturat și el trendului.

Într-un interviu acordat pentru tuttosport.com, francezul s-a arătat convins că echipa lui Chivu se va impune, iar acest lucru îi va asigura și titlul din Serie A, chiar dacă matematic va mai avea de lucrat în acest sens. În plus, Dalmat s-a arătat încrezător în Bastoni că va face un meci bun atât pe plan defensiv, cât și ofensiv, mizând pe el că va marca golul victoriei.

“Dacă Inter câștigă derby-ul cu AC Milan și cred că va face asta, va fi campioana Italiei. Cine decide meciul? Bastoni. Îl văd să se descurce bine în defensivă și să oprească atacurile adverse. Aș adăuga că atunci când urcă va marca golul victoriei“.