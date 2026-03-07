Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan - Inter - Antena Sport

Duminică seară va avea loc un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar formația antrenată de Cristi Chivu va avea ocazia să își ia revanșa în fața marii rivale, care s-a impus în partida tur cu scorul de 1-0.

Spectacolul va fi garantat și în tribune, acolo unde s-a anunțat de zile bune sold-out pentru cel mai așteptat derby din istoria fotbalului italian. Organizatorii anunță un adevărat record la partea de încasări.

AC Milan – Inter, record unic în Serie A

Peste 75.000 de fani vor lua parte duminică seară la partida dintre AC Milan și Inter, din cadrul etapei cu numărul 28 din Serie A. Gruparea antrenată de Cristi Chivu vrea revanșa, după eșecul suferit în tur cu scorul de 1-0.

Organizatorii anunță un record unic în istoria fotbalului italian. Suporterii au epuizat biletele, iar suma totală încasată din vânzarea tichetelor se ridică la 8,7 milioane de euro.

Zece puncte este avansul pe care îl are Inter față de rivala AC Milan. O victorie a echipei pregătite de tehnicianul român ar însemna și un pas imens făcut de Inter la câștigarea campionatului.