“Intervenţia lui Chivu a fost decisivă”. Veste excelentă pentru Inter. Anunţul italienilor

Italienii au anunţat că Hakan Calhanoglu (32 de ani) va continua la Inter. Aceştia au transmis faptul că Cristi Chivu a avut o intervenţie decisivă şi a reuşit să-l convingă pe mijlocaşul turc să-şi prelungească înţelegerea cu nerazzurrii.
Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expira în vara lui 2027. Acesta îşi va duce la final înţelegerea cu formaţia lui Cristi Chivu, în ciuda zvonurilor privind un transfer al său la Galatasaray.
Veste excelentă pentru Inter: Cristi Chivu l-a convins pe Hakan Calhanoglu să rămână
Italienii de la Gazzetta dello Sport au transmis faptul că indiferent dacă se va ajunge sau nu la un acord privind prelungirea contractului lui Hakan Calhanoglu, acesta va continua la Inter şi în sezonul viitor.
Sursa citată anterior mai menţionează faptul că Cristi Chivu a avut o intervenţie decisivă şi el a fost cel care l-a convins pe Hakan Calhanoglu să mai continue, cel puţin pentru încă un sezon, la Inter.
“Calhanoglu este pregătit să-și prelungească contractul cu Inter. Mijlocașul turc a devenit prioritate la Milano, iar echipa este dispusă să extindă înțelegerea cu Hakan. Decisivă în mișcare a fost intervenția lui Chivu”, au notat italienii citaţi anterior.
Hakan Calhanoglu a “renăscut” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter. Internaţionalul turc are cifre excelente sub comanda antrenorului român, în acest sezon. Acesta a reuşit să marcheze 12 goluri şi să ofere şapte pase decisive în cele 30 de meciuri bifate în toate competiţiile.
Hakan Calhanoglu a fost “eroul” lui Inter în victoria dramatică cu Como, scor 3-2, din semifinalele Cupei Italiei. Mijlocaşul a reuşit să marcheze o “dublă”, nerazzurrii revenind de la 0-2 pentru a-şi asigura locul în marea finală, unde o vor întâlni pe Lazio.
