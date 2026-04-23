“Intervenţia lui Chivu a fost decisivă”. Veste excelentă pentru Inter. Anunţul italienilor

Italienii au anunţat că Hakan Calhanoglu (32 de ani) va continua la Inter. Aceştia au transmis faptul că Cristi Chivu a avut o intervenţie decisivă şi a reuşit să-l convingă pe mijlocaşul turc să-şi prelungească înţelegerea cu nerazzurrii.

Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expira în vara lui 2027. Acesta îşi va duce la final înţelegerea cu formaţia lui Cristi Chivu, în ciuda zvonurilor privind un transfer al său la Galatasaray.

Italienii de la Gazzetta dello Sport au transmis faptul că indiferent dacă se va ajunge sau nu la un acord privind prelungirea contractului lui Hakan Calhanoglu, acesta va continua la Inter şi în sezonul viitor.

Sursa citată anterior mai menţionează faptul că Cristi Chivu a avut o intervenţie decisivă şi el a fost cel care l-a convins pe Hakan Calhanoglu să mai continue, cel puţin pentru încă un sezon, la Inter.

“Calhanoglu este pregătit să-și prelungească contractul cu Inter. Mijlocașul turc a devenit prioritate la Milano, iar echipa este dispusă să extindă înțelegerea cu Hakan. Decisivă în mișcare a fost intervenția lui Chivu”, au notat italienii citaţi anterior.