Home | Fotbal | Serie A | „Au bătut palma!” Chivu cumpără un titular de la o rivală! Omul care a scris istorie în UEFA Champions League ajunge la Inter

„Au bătut palma!” Chivu cumpără un titular de la o rivală! Omul care a scris istorie în UEFA Champions League ajunge la Inter

Sebastian Ujica Publicat: 9 iunie 2026, 12:03

Comentarii
Au bătut palma!” Chivu cumpără un titular de la o rivală! Omul care a scris istorie în UEFA Champions League ajunge la Inter

Inter insistă pentru transferul lui Oumar Solet. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inter Milano este aproape să rezolve una dintre cele mai presante probleme din această vară: cine va apăra poarta în viitorul sezon! În condițiile în care Yann Sommer devine liber de contract în luna iulie, Cristi Chivu a avut o dilemă de rezolvat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iar soluția aleasă de Inter este Ivan Provedel de la rivala Lazio.

Transferul este aproape rezolvat

Conform Tuttosport, transferul este foarte aproape. Provedel a bătut deja palma cu Inter, chiar dacă ar începe sezonul ca rezervă a lui Josep Martinez. Provedel chiar i-a spus deja lui Rino Gattuso, noul antrenor de la Lazio, că își dorește să plece.

Inter este dispusă să plătească 3 milioane de euro pentru transferul lui Provedel, însă cei de la Lazio ar dori 5 milioane. Diferența este una suficient de mică astfel încât mutarea să devină curând realitate, spun italienii.

Aflat la Lazio din 2022, portarul de 32 de ani a scris istorie în 2023 în UEFA Champions League la meciul dintre Lazio și Atletico Madrid. Atunci, în minutul 90+5 al meciului, la scorul de 1-0 pentru spanioli, Provedel a devenit al 4-lea portar din istoria competiției care își trece numele pe lista marcatorilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Observator
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Fanatik.ro
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
15:02

Dai un ban și te vezi pe tabelă! Anunțul făcut de FIFA: cât trebuie să plătească fanii
14:49

Eroii Campionatului Mondial | Fabio Cannavaro: Când “Zidul Berlinului” s-a înălțat din nou la World Cup 2006
14:23

Alibec poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de atacantul de 35 de ani: „Trebuie să-l convingem!”
13:38

Florentino Perez, lovitură de 100 de milioane la două zile după ce a fost reales președinte la Real Madrid
13:11

Decizia luată de Barcelona, dacă jucătorul pe care Florentino Perez dă 150 de milioane de euro este Julian Alvarez
12:55

Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 2 Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract 3 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 4 Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul 5 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic