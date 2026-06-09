„Au bătut palma!” Chivu cumpără un titular de la o rivală! Omul care a scris istorie în UEFA Champions League ajunge la Inter

Inter Milano este aproape să rezolve una dintre cele mai presante probleme din această vară: cine va apăra poarta în viitorul sezon! În condițiile în care Yann Sommer devine liber de contract în luna iulie, Cristi Chivu a avut o dilemă de rezolvat.

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Iar soluția aleasă de Inter este Ivan Provedel de la rivala Lazio.

Transferul este aproape rezolvat

Conform Tuttosport, transferul este foarte aproape. Provedel a bătut deja palma cu Inter, chiar dacă ar începe sezonul ca rezervă a lui Josep Martinez. Provedel chiar i-a spus deja lui Rino Gattuso, noul antrenor de la Lazio, că își dorește să plece.

Inter este dispusă să plătească 3 milioane de euro pentru transferul lui Provedel, însă cei de la Lazio ar dori 5 milioane. Diferența este una suficient de mică astfel încât mutarea să devină curând realitate, spun italienii.

Aflat la Lazio din 2022, portarul de 32 de ani a scris istorie în 2023 în UEFA Champions League la meciul dintre Lazio și Atletico Madrid. Atunci, în minutul 90+5 al meciului, la scorul de 1-0 pentru spanioli, Provedel a devenit al 4-lea portar din istoria competiției care își trece numele pe lista marcatorilor.