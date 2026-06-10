Home | Fotbal | Serie A | Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de „Bătrâna Doamnă”

Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de „Bătrâna Doamnă”

Daniel Işvanca Publicat: 10 iunie 2026, 17:17

Comentarii
Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de Bătrâna Doamnă”

Stadionul celor de la Juventus / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Juventus Torino este pe punctul de a da o lovitură importantă pe piața transferurilor, având un acord cu Aston Villa pentru transferului campionului mondial Emiliano Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Bătrâna Doamnă” a bătut palma cu câștigătoarea UEFA Europa League pentru aducerea portarului, care este dispus să semneze chiar și pentru un salariu mai mic.

Emiliano Martinez la Juventus. Ce sumă primește Aston Villa

Emiliano Martinez își încheie vara aceasta aventura în Premier League, iar portarul care va fi titularul Argentinei la Campionatul Mondial este gata să facă un nou pas în cariera sa.

Potrivit Goal.com, italienii au ajuns la un acord cu Aston Villa și ar urma să achite în schimbul campionului mondial suma de 10 milioane de euro.

Mai mult decât atât, sursa citată precizează faptul că argentinianul ia în calcul să semneze contractul cu Juve, chiar și cu un salariu mai mic față de cât încasează la Villa.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Observator
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare
Fanatik.ro
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare
17:03

Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!
17:00

Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
16:52

Dezastru pentru naţionala România prevestit înainte de Cupa Mondială: “O să dispărem altfel”
16:51

„E echipă de fotbal, nu spital de urgență”. Dănuț Lupu, reacție dură după ce a văzut ce s-a întâmplat la Dinamo
16:42

Mirel Rădoi nu pleacă de la Gaziantep! Ce decizie a luat tehnicianul român
16:33

Loturile complete ale celor 48 de echipe participante la Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan