Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de „Bătrâna Doamnă”

Juventus Torino este pe punctul de a da o lovitură importantă pe piața transferurilor, având un acord cu Aston Villa pentru transferului campionului mondial Emiliano Martinez.

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„Bătrâna Doamnă” a bătut palma cu câștigătoarea UEFA Europa League pentru aducerea portarului, care este dispus să semneze chiar și pentru un salariu mai mic.

Emiliano Martinez la Juventus. Ce sumă primește Aston Villa

Emiliano Martinez își încheie vara aceasta aventura în Premier League, iar portarul care va fi titularul Argentinei la Campionatul Mondial este gata să facă un nou pas în cariera sa.

Potrivit Goal.com, italienii au ajuns la un acord cu Aston Villa și ar urma să achite în schimbul campionului mondial suma de 10 milioane de euro.

Mai mult decât atât, sursa citată precizează faptul că argentinianul ia în calcul să semneze contractul cu Juve, chiar și cu un salariu mai mic față de cât încasează la Villa.