Inter plusează pentru tânărul star dorit de Cristi Chivu! Oferta pregătită de campioana Italiei

Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a-și apăra titlul și Cupa Italiei, iar un post unde “nerazzurrii” trebuie să se întărească este cel de fundaș dreapta. Odată cu plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, echipa lui Cristi Chivu s-a reorientat către Marco Palestra, fotbalist pentru care a gata să mărească oferta de transfer, prima fiind refuzată.

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Interul lui Cristi Chivu are mai multe “ținte” în această perioadă de mercato, însă jucătorul pe care echipa din Serie A și-l dorește cât mai repede este fără nicio îndoială Marco Palestra. Tânărul fundaș de 21 de ani este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Dumfries, fotbalistul care va pleca pe 20 de milioane de euro la Real Madrid.

Inter pune pe masă 45 de milioane de euro pentru Palestra

Palestra a impresionat în sezonul recent încheiat în care a fost împrumutat de la Atalanta la Cagliari, iar Inter vrea să dea lovitura și să îi obțină semnătura. Inițial, “nerazzurrii” i-au trimis grupării din Bergamo o ofertă informală de 40 de milioane de euro, însă aceasta a fost refuzată.

Acum, Inter e pregătită să pluseze și să ridice oferta la 45 de milioane de euro, potrivit Gazzetta dello Sport. Proprietarii de la Oaktree încearcă să semneze cât de rapid se poate cu Palestra, asfel încât Chivu să îl aibă la dispoziție în perioada de pregătire dinainte de startul sezonului.

Rămâne de văzut cum va răspunde Atalanta, care inițial a transmis că vrea să primeasă 50 de milioane de euro pe fundașul dreapta crescut de la 10 ani la clubul din Bergamo. Palestra, de cealaltă parte, vede cu ochi buni o mutare la un grand precum Inter în dezvoltarea sa.