Home | Fotbal | Serie A | Inter plusează pentru tânărul star dorit de Cristi Chivu! Oferta pregătită de campioana Italiei

Inter plusează pentru tânărul star dorit de Cristi Chivu! Oferta pregătită de campioana Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 9:36

Comentarii
Inter plusează pentru tânărul star dorit de Cristi Chivu! Oferta pregătită de campioana Italiei

Cristi Chivu după un meci al Interului / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a-și apăra titlul și Cupa Italiei, iar un post unde “nerazzurrii” trebuie să se întărească este cel de fundaș dreapta. Odată cu plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, echipa lui Cristi Chivu s-a reorientat către Marco Palestra, fotbalist pentru care a gata să mărească oferta de transfer, prima fiind refuzată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul lui Cristi Chivu are mai multe “ținte” în această perioadă de mercato, însă jucătorul pe care echipa din Serie A și-l dorește cât mai repede este fără nicio îndoială Marco Palestra. Tânărul fundaș de 21 de ani este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Dumfries, fotbalistul care va pleca pe 20 de milioane de euro la Real Madrid.

Inter pune pe masă 45 de milioane de euro pentru Palestra

Palestra a impresionat în sezonul recent încheiat în care a fost împrumutat de la Atalanta la Cagliari, iar Inter vrea să dea lovitura și să îi obțină semnătura. Inițial, “nerazzurrii” i-au trimis grupării din Bergamo o ofertă informală de 40 de milioane de euro, însă aceasta a fost refuzată.

Acum, Inter e pregătită să pluseze și să ridice oferta la 45 de milioane de euro, potrivit Gazzetta dello Sport. Proprietarii de la Oaktree încearcă să semneze cât de rapid se poate cu Palestra, asfel încât Chivu să îl aibă la dispoziție în perioada de pregătire dinainte de startul sezonului.

Rămâne de văzut cum va răspunde Atalanta, care inițial a transmis că vrea să primeasă 50 de milioane de euro pe fundașul dreapta crescut de la 10 ani la clubul din Bergamo. Palestra, de cealaltă parte, vede cu ochi buni o mutare la un grand precum Inter în dezvoltarea sa.

Reclamă
Reclamă

Palestra a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Cagliari și a impresionat: a fost titular în 34 de partide și a dat un gol și 4 assist-uri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Leguma care a ajuns simbolul risipei în România. Fermierii o aruncă pe câmp, magazinele vând din import
Observator
Leguma care a ajuns simbolul risipei în România. Fermierii o aruncă pe câmp, magazinele vând din import
Zeljko Kopic nu-i răspunde la telefon lui Giovanni Becali după plecarea de la Dinamo: ”E în tratative cu cineva care i-a găsit echipă”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic nu-i răspunde la telefon lui Giovanni Becali după plecarea de la Dinamo: ”E în tratative cu cineva care i-a găsit echipă”
11:20

“Dă cineva?”. Basarab Panduru nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut cota de piață a lui Ștefan Baiaram
11:16

La asta nu se aștepta nimeni! Unde poate ajunge Darwin Nunez, după ce a plecat de la arabi
10:44

Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB
10:39

Ce nebunie! Raphinha, la un pas să plece de la Barcelona! Salariu de 4 ori mai mare și un munte de bani pentru catalani
10:13

Spania bagă spaima în rivale înainte de Cupa Mondială. Statistica uluitoare pentru “Furia Roja”
9:50

E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 2 Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract 3 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 4 Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul 5 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă! 6 Gigi Becali insistă pentru transfer! A crescut oferta
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan