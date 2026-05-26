S-a dat drumul la grătare! Cristi Chivu, participant la o petrecere inedită după ce a făcut eventul cu Inter

Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 9:35

Cristi Chivu, bucurie alături de jucătorii de la Inter după câştigarea titlului/ Profimedia

Inter a pregătit un eveniment special pentru a pune capăt unui sezon foarte bun în care a câștigat atât titlul, cât și Cupa Italiei. Cristi Chivu a participat alături de jucătorii săi la un grătar ținut chiar în baza sportivă a clubului, unde au fost prezenți și membrii conducerii, dar și peste 500 de angajați și colaboratori.

Inter a sărbătorit acum două weekend-uri câștigarea titlului în Serie A printr-o paradă organizată la Milano după meciul cu Hellas Verona de pe teren propriu, atunci când “nerazzurrii” au primit și trofeul. Echipa lui Cristi Chivu și-a afișat pe Giuseppe Meazza și Cupa Italiei câștigată pe 13 mai după finala cu Lazio, astfel că motivele de bucurie ale fanilor au fost și mai mari.

Inter a petrecut cu grătare după ce a făcut eventul în Italia

Sărbătoarea nu s-a oprit însă la Inter, care după ultimul meci al sezonului, un 3-3 spectaculos contra Bolognei, a decis să organizeze un eveniment special la care să participe toți oamenii implicați în succesul din acest an. Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com relatează că seara de luni a fost marcată de un grătar organizat chiar în baza sportivă a echipei, la Appiano Gentile.

Clubul a postat și câteva imagini pe rețelele sociale de la evenimentul inedit care a fost relatat pe scurt pe site-ul clubului.

A fost un eveniment entuziasmant care încă o dată a demonstrat sinergia diverselor componente care lucrează în fiecare zi pe teren și în afara sa pentru a permite clubului să își atingă cele mai prestigioase obiective“, a scris formația din Lombardia pe site-ul oficial.

La eveniment la care au participat inclusiv Cristi Chivu și jucătorii săi nu au fost lipsite nici cele două trofee câștigate de formația “nerazzurro” în acest sezon, respectiv Scudetto-ul și Cupa Italiei. Pentru Cristi Chivu și elevii săi, urmează o scurtă perioadă de pauză, în care antrenorul român va putea semna prelungirea contractului cu italienii, înțelegere care va fi valabilă până în 2028.

