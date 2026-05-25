Zlatan Ibrahimovic a decis! Antrenorul revelației din Premier League, înlocuitorul ideal pentru Allegri la AC Milan

Massimiliano Allegri este istorie la AC Milan, după ce gruparea „rossonera” a ratat în mod rușinos clasarea pe un loc de UEFA Champions League, în ultima etapă a sezonului.
Alți trei oficiali au plecat de la formația din Serie A după eșecul suferit pe teren propriu în fața celor de la Cagliari, iar înlocuitorul ideal a fost găsit în mai puțin de 24 de ore.
Andoni Iraola, antrenorul ideal pentru AC Milan
AC Milan a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor, asta după ce Massimiliano Allegri și-a „semnat sentința” prin eșecul suferit acasă cu Cagliari, care a dus, implicit și la ratarea unui loc de Champions League.
Zlatan Ibrahimovic s-a implicat activ în căutări și la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul de pe San Siro, a găsit varianta ideală: Andoni Iraola.
Tehnicianul a scris istorie alături de către cei de la Bournemouth, după ce a încheiat sezonul pe locul al șaselea în Premier League, calificând echipa în Europa League.
BREAKING: AC Milan have approached Andoni Iraola’s representatives about becoming their head coach next season 🚨 pic.twitter.com/H1voGVw4ku
— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 25, 2026
- Decizia este la Cristi Chivu! Jucătorul cu 345 de meciuri în Serie A, propus gratis la Inter
- Începe „revoluția” la AC Milan! Măsuri extreme după ratarea rușinoasă a calificării în Champions League
- Gennaro Gattuso revine pe bancă! Pe cine preia, după ce a ratat calificarea Italiei la Cupa Mondială
- Coşmar pentru AC Milan şi Juventus! Granzii din Italia au ratat Liga Campionilor. Como, calificare fabuloasă
- Ultraşii lui Juventus le-au ordonat jucătorilor să nu joace meciul cu Torino! Haos total, după o bătaie generală