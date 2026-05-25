Zlatan Ibrahimovic a decis! Antrenorul revelației din Premier League, înlocuitorul ideal pentru Allegri la AC Milan

Massimiliano Allegri este istorie la AC Milan, după ce gruparea „rossonera” a ratat în mod rușinos clasarea pe un loc de UEFA Champions League, în ultima etapă a sezonului.

Alți trei oficiali au plecat de la formația din Serie A după eșecul suferit pe teren propriu în fața celor de la Cagliari, iar înlocuitorul ideal a fost găsit în mai puțin de 24 de ore.

Andoni Iraola, antrenorul ideal pentru AC Milan

AC Milan a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor, asta după ce Massimiliano Allegri și-a „semnat sentința” prin eșecul suferit acasă cu Cagliari, care a dus, implicit și la ratarea unui loc de Champions League.

Zlatan Ibrahimovic s-a implicat activ în căutări și la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul de pe San Siro, a găsit varianta ideală: Andoni Iraola.

Tehnicianul a scris istorie alături de către cei de la Bournemouth, după ce a încheiat sezonul pe locul al șaselea în Premier League, calificând echipa în Europa League.