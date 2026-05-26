Cleveland – New York 93-103 (4-0 la general). Knicks zdrobesc Cleveland și revin în Finala NBA după 27 de ani

Sub luminile unei Rocket Arena amuțite, sezonul lui Cleveland s-a încheiat exact așa cum se temea întreaga organizație: fără răspuns în fața unei echipe New York Knicks care a dominat Finala Conferinței de Est de la un capăt la altul.

New York s-a impus categoric în Meciul 4 și a închis seria cu 4-0, obținând calificarea în Finala NBA pentru prima dată după 1999. O performanță istorică pentru franciza din NYC și un nou capitol într-un sezon care deja intră în legenda clubului.

New York a “măturat” pe jos cu echipa care avea speranțe la finala NBA

După un început echilibrat, Knicks au preluat controlul total înainte de pauză. Ritmul impus de Jalen Brunson, desemnat MVP-ul Finalei Conferinței de Est și recompensat cu trofeul “Larry Bird”, agresivitatea defensivă și tranziția rapidă au rupt complet jocul lui Cleveland, iar avantajul oaspeților a crescut constant până la proporții umilitoare. La finalul sfertului trei, diferența depășise deja 25 de puncte, iar arena din Ohio intrase într-o dominație sonoră condusă de miile de fani ai lui Knicks care au făcut deplasarea la 750 km de “Big Apple”, printre care Spike Lee, Tracy Morgan, Thimothee Chalamet, Kendal Jenner, Ben Stiller sau Fat Joe.

Pentru Cavaliers, eliminarea este dureroasă nu doar prin scor, ci prin maniera în care seria s-a desfășurat. Echipa care terminase sezonul regulat cu ambiții reale la titlu nu a găsit niciodată soluții împotriva intensității și disciplinei lui New York. Donovan Mitchell, 31 puncte, a încercat să țină Cleveland în joc, însă lipsa de consistență ofensivă și problemele defensive au fost decisive pe parcursul întregii confruntări.

În schimb, Knicks au arătat ca o echipă matură, sigură pe ea și convinsă că momentul îi aparține. Brunson a controlat jocul, în timp ce defensiva new york-ezilor a sufocat fiecare inițiativă a gazdelor. Bancă energică, execuții precise și o încredere care a crescut cu fiecare meci — toate au transformat această finală de conferință într-o demonstrație de forță.