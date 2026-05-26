Daniel Pancu a “luat foc” şi vrea să plece cât mai repede de la CFR Cluj: “Am fost jignit”

Daniel Pancu a “luat foc” şi a anunţat că vrea să plece cât mai repede de la CFR Cluj, pentru a semna cu Rapid. Antrenorul a aflat de intenţiile clujenilor şi a avut o reacţie dură.

Daniel Pancu urmează să încaseze o primă în valoare de 50.000 de euro, pentru calificarea echipei în cupele europene. Cu toate acestea, CFR Cluj plănuieşte să întârzie achitarea sumei către antrenor, tocmai pentru ca acesta să nu-şi poate rezilia atât de repede contractul cu echipa din Gruia.

Daniel Pancu a mai declarat că speră ca despărţirea de CFR Cluj să se realizeze pe o cale amiabilă, el subliniind că suma de 50.000 de euro trebuie să-i fie achitată până luna viitoare. De asemenea, antrenorul a transmis că-şi va achita şi clauza de reziliere, care este tot de 50.000 de euro.

“Sper să se rezolve cât mai repede, deocamdată sunt sub contract cu CFR. Îmi doresc o despărțire amiabilă, sper să găsesc și înțelegere. Nu discut cu oamenii la Cluj, are cine. Oamenii de acolo știau de intenția mea. Nu am nicio treabă…

M-a deranjat foarte mult doar ce a spus domnul Mureșan. Era vorba de respect, nimic altceva… (n.r. – despre ultima reacție dură) Ferească Dumnezeu, cum să îmi permit eu să vorbesc așa despre un patron care a băgat zeci de milioane de la el de acasă… Voi oferi respect celor care îmi oferă. Patronul poate spune orice. Orice patron care bagă bani de acasă. Singura mea nemulțumire a fost legată de Iuliu Mureșan. Am fost jignit… au fost niște declarații publice și neadevărate. Nu aveam cum să tac. Dacă veneau din partea patronului, nu răspundeam niciodată.