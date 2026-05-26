Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani

Beşiktaş a făcut un anunţ oficial, după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu (57 de ani) pe bancă. Presa din Turcia şi din Grecia a transmis, în ultima perioadă, că antrenorul român ar fi bătut palma cu echipa din Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţinând cont de aceste informaţii, cei de la Beşiktaş au ţinut să facă un apel către fani. Clubul turc şi-a îndemnat suporterii să nu aibă încredere în informaţiile apărute în presa, în privinţa noului antrenor al echipei.

Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă

Beşiktaş nu a numit niciun antrenor în mesajul postat pe paginile oficiale ale clubului, subliniind că cei din conducere fac eforturi pentru a găsi antrenorul potrivit, în vederea sezonului următor.

“Procedurile pentru alegerea noului antrenor al primei noastre echipe de fotbal sunt efectuate cu o atenție deosebită de către directorul nostru de fotbal, Oder Ozen, alături de președintele nostru, Serdal Antali, dar și de Consiliul nostru de Administrație.

Vă rugăm să nu vă bazați pe numele menționate în presa tipărită și electronică, precum și pe rețelele sociale, cu privire la această problemă specifică.