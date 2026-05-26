Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 10:19

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK / Profimedia Images

Beşiktaş a făcut un anunţ oficial, după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu (57 de ani) pe bancă. Presa din Turcia şi din Grecia a transmis, în ultima perioadă, că antrenorul român ar fi bătut palma cu echipa din Istanbul.

Ţinând cont de aceste informaţii, cei de la Beşiktaş au ţinut să facă un apel către fani. Clubul turc şi-a îndemnat suporterii să nu aibă încredere în informaţiile apărute în presa, în privinţa noului antrenor al echipei.

Beşiktaş nu a numit niciun antrenor în mesajul postat pe paginile oficiale ale clubului, subliniind că cei din conducere fac eforturi pentru a găsi antrenorul potrivit, în vederea sezonului următor.

“Procedurile pentru alegerea noului antrenor al primei noastre echipe de fotbal sunt efectuate cu o atenție deosebită de către directorul nostru de fotbal, Oder Ozen, alături de președintele nostru, Serdal Antali, dar și de Consiliul nostru de Administrație.

Vă rugăm să nu vă bazați pe numele menționate în presa tipărită și electronică, precum și pe rețelele sociale, cu privire la această problemă specifică.

Odată ce noul antrenor al primei noastre echipe de fotbal va fi ales, informații detaliate vor fi distribuite comunității noastre și publicului larg prin canalele oficiale de comunicare ale clubului nostru. Cu cele mai bune urări, Beșiktaș”, a anunţat Beşiktaş, pe X.

Recent, presa din Turcia a dezvăluit că Răzvan Lucescu ar fi de acord să o lase pe PAOK pentru a semna cu Beşiktaş, echipă care a fost antrenată şi de tatăl său, regretatul Mircea Lucescu. Cu toate acestea, mutarea ar fi îngreunată de faptul că turcii nu ar dori să plătească clauza de patru milioane de euro, pe care antrenorul român o are la echipa din Salonic.

Conform informațiilor obținute, Răzvan Lucescu încearcă să convingă conducerea PAOK să-l lase să plece pentru a se alătura echipei Beșiktaș. Reprezentații clubului din Grecia nu sunt însă încântați de acest lucru“, au notat turcii despre viitorul lui Răzvan Lucescu.

