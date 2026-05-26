Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului

Jose Mourinho (63 de ani) a cerut patru transferuri la Real Madrid. “The Special One” se pregăteşte de un nou mandat pe banca “galactilor”, plecarea sa de la Benfica urmând să se oficializeze.
Jose Mourinho şi-a făcut lista de transferuri, înainte de prezentarea la Real Madrid. Antrenorul lusitan îşi doreşte întăriri pentru sezonul viitor, în care vrea să se lupte pentru câştigarea Champions League.
Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid
Conform spaniolilor de la as.com, Jose Mourinho i-a cerut lui Florentino Perez nu mai puţin de patru transferuri. Lusitanul îşi doreşte un fundaş central, unul lateral, un mijlocaş defensiv, cât şi unul de creaţie.
“The Special One” vrea să-i creeze concurenţă pe post lui Aurelien Tchouameni pentru următoarea stagiune. În privinţa celuilalt mijlocaş dorit, Mourinho ar vrea să aibă în lot unul care să se asemene cu norvegianul Aursnes, pe care l-a antrenat la Benfica.
Jose Mourinho nu a stabilit însă şi numele jucătorilor doriţi, el numind doar posturile care trebuie acoperite pentru sezonul viitor. Real Madrid plănuieşte să-i satisfacă dorinţele noului antrenor, ţinând cont că vor exista şi plecări de la echipă.
Până în acest moment, doi jucători sunt siguri de plecarea de la Real Madrid, anume David Alaba şi Dani Carvajal, care au ajuns la final de contracte. De asemenea, Dani Ceballos va intra în ultimul an de contract, iar lui Antonio Rudiger urmează să-i fie prelungită înţelegerea, care expiră în vară.
În cazul în care Fran Garcia, care va intra şi el în ultimul an de contract cu Real Madrid, va pleca de la Real Madrid, atunci Jose Mourinho va dori un nou fundaş stânga.
Spaniolii au mai menţionat că înainte să ajungă la un acord cu Real Madrid, Jose Mourinho a avut două mari cerinţe. Acesta şi-a dorit să fie consultat şi ascultat în privinţa transferurilor, şi ca toate părţile din organigrama clubului să fie respectate.
- Jose Mourinho a mai antrenat-o pe Real Madrid întreo 2010 şi 2013
- Un titlu, o Cupă şi o Supercupă a câştigat “The Special One” la Madrid, calificând echipa de trei ori în semifinalele Champions League
- Mutare pe axa Chivu – Mourinho! Lovitură de proporții pentru Barcelona
- Deportivo La Coruna a promovat în La Liga. Ce moment pentru echipa care scria istorie în anii 2000
- Ionuț Radu, anunț major după ce a fost desemnat MVP-ul sezonului la Celta Vigo
- Spaniolii au aflat salariul uriaş al lui Jose Mourinho la Real Madrid! Cât plătesc madrilenii pentru “The Special One”
- Ionuț Radu, MVP! Trofeul primit de portarul lui Celta Vigo la finalul sezonului