Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului

Jose Mourinho (63 de ani) a cerut patru transferuri la Real Madrid. “The Special One” se pregăteşte de un nou mandat pe banca “galactilor”, plecarea sa de la Benfica urmând să se oficializeze.

Jose Mourinho şi-a făcut lista de transferuri, înainte de prezentarea la Real Madrid. Antrenorul lusitan îşi doreşte întăriri pentru sezonul viitor, în care vrea să se lupte pentru câştigarea Champions League.

Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid

Conform spaniolilor de la as.com, Jose Mourinho i-a cerut lui Florentino Perez nu mai puţin de patru transferuri. Lusitanul îşi doreşte un fundaş central, unul lateral, un mijlocaş defensiv, cât şi unul de creaţie.

“The Special One” vrea să-i creeze concurenţă pe post lui Aurelien Tchouameni pentru următoarea stagiune. În privinţa celuilalt mijlocaş dorit, Mourinho ar vrea să aibă în lot unul care să se asemene cu norvegianul Aursnes, pe care l-a antrenat la Benfica.

Jose Mourinho nu a stabilit însă şi numele jucătorilor doriţi, el numind doar posturile care trebuie acoperite pentru sezonul viitor. Real Madrid plănuieşte să-i satisfacă dorinţele noului antrenor, ţinând cont că vor exista şi plecări de la echipă.