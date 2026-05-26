Home | Fotbal | La Liga | Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului

Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 9:28

Comentarii
Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului

Jose Mourinho, în timpul unui meci/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jose Mourinho (63 de ani) a cerut patru transferuri la Real Madrid. “The Special One” se pregăteşte de un nou mandat pe banca “galactilor”, plecarea sa de la Benfica urmând să se oficializeze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jose Mourinho şi-a făcut lista de transferuri, înainte de prezentarea la Real Madrid. Antrenorul lusitan îşi doreşte întăriri pentru sezonul viitor, în care vrea să se lupte pentru câştigarea Champions League.

Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid

Conform spaniolilor de la as.com, Jose Mourinho i-a cerut lui Florentino Perez nu mai puţin de patru transferuri. Lusitanul îşi doreşte un fundaş central, unul lateral, un mijlocaş defensiv, cât şi unul de creaţie.

“The Special One” vrea să-i creeze concurenţă pe post lui Aurelien Tchouameni pentru următoarea stagiune. În privinţa celuilalt mijlocaş dorit, Mourinho ar vrea să aibă în lot unul care să se asemene cu norvegianul Aursnes, pe care l-a antrenat la Benfica.

Jose Mourinho nu a stabilit însă şi numele jucătorilor doriţi, el numind doar posturile care trebuie acoperite pentru sezonul viitor. Real Madrid plănuieşte să-i satisfacă dorinţele noului antrenor, ţinând cont că vor exista şi plecări de la echipă.

Reclamă
Reclamă

Până în acest moment, doi jucători sunt siguri de plecarea de la Real Madrid, anume David Alaba şi Dani Carvajal, care au ajuns la final de contracte. De asemenea, Dani Ceballos va intra în ultimul an de contract, iar lui Antonio Rudiger urmează să-i fie prelungită înţelegerea, care expiră în vară.

În cazul în care Fran Garcia, care va intra şi el în ultimul an de contract cu Real Madrid, va pleca de la Real Madrid, atunci Jose Mourinho va dori un nou fundaş stânga.

Spaniolii au mai menţionat că înainte să ajungă la un acord cu Real Madrid, Jose Mourinho a avut două mari cerinţe. Acesta şi-a dorit să fie consultat şi ascultat în privinţa transferurilor, şi ca toate părţile din organigrama clubului să fie respectate.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
  • Jose Mourinho a mai antrenat-o pe Real Madrid întreo 2010 şi 2013
  • Un titlu, o Cupă şi o Supercupă a câştigat “The Special One” la Madrid, calificând echipa de trei ori în semifinalele Champions League
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Vedeta TV pe care Octavian Popescu a înnebunit-o cu golul din FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”. Foto și Video
Fanatik.ro
Vedeta TV pe care Octavian Popescu a înnebunit-o cu golul din FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”. Foto și Video
10:19

Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani
10:19

Marius Marin pleacă de la Pisa după 8 ani! Scrisoare emoționantă de “adio”: “A fost acasă”
9:51

“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit
9:50

VIDEOCleveland – New York 93-103 (4-0 la general). Knicks zdrobesc Cleveland și revin în Finala NBA după 27 de ani
9:35

FotoS-a dat drumul la grătare! Cristi Chivu, participant la o petrecere inedită după ce a făcut eventul cu Inter
9:11

“M-am simțit groaznic”. Jaqueline Cristian nu s-a ferit după eliminarea din turul 1 de la Roland Garros
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 3 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total