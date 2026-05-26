“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul istoric reuşit în acest sezon. Oficialul de la FCSB a transmis că oltenii au avut un parcurs “extraordinar” în competiţiile interne, însă în cupele europene nu au “lăsat urme”.

Mihai Stoica a comparat parcursul european al FCSB-ului din urmă cu două sezoane, când echipa era eliminată de Lyon din optimile Europa League, cu cel al Universităţii Craiova din actuala stagiune.

Mihai Stoica a transmis că el nu şi-ar dori ca FCSB să se mulţumească doar cu o eventuală calificare în grupa de Conference League, fără accederea în fazele eliminatorii.

“Craiova a făcut lucruri extraordinare în Superliga și în Cupa României. În primăvara Conference s-a calificat Drita, nu Craiova. Eu am alte standarde. Nu mă interesează ca într-o competiție de mâna a treia doar să ajung în grupe. Vreau să ajung în primăvară.

Pot să diminuez ce vreau eu, când vreau eu. O echipă din România trebuie să lase urme în Europa pentru a însemna ceva. Nu există urme când nu te califici în primăvara Conference League. Au jucat cu Mainz, care avea 6 puncte în Bundesliga.