“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul istoric reuşit în acest sezon. Oficialul de la FCSB a transmis că oltenii au avut un parcurs “extraordinar” în competiţiile interne, însă în cupele europene nu au “lăsat urme”.
Mihai Stoica a comparat parcursul european al FCSB-ului din urmă cu două sezoane, când echipa era eliminată de Lyon din optimile Europa League, cu cel al Universităţii Craiova din actuala stagiune.
Mihai Stoica a transmis că el nu şi-ar dori ca FCSB să se mulţumească doar cu o eventuală calificare în grupa de Conference League, fără accederea în fazele eliminatorii.
“Craiova a făcut lucruri extraordinare în Superliga și în Cupa României. În primăvara Conference s-a calificat Drita, nu Craiova. Eu am alte standarde. Nu mă interesează ca într-o competiție de mâna a treia doar să ajung în grupe. Vreau să ajung în primăvară.
Pot să diminuez ce vreau eu, când vreau eu. O echipă din România trebuie să lase urme în Europa pentru a însemna ceva. Nu există urme când nu te califici în primăvara Conference League. Au jucat cu Mainz, care avea 6 puncte în Bundesliga.
Noi am avut o grupă puțin mai grea cu un an înainte, în Europa League. Nu am jucat cu colosul Rapid Viena, am învins Midtjylland, campioana Danemarcei. Am învins campioana Greciei.
Am mers în primăvară unde am spulberat campioana Greciei și ne-a scos Lyon. Asta înseamnă performanță. Performanța noastră e mult mai mare. Îmi doresc să ajungă Craiova în Europa League, să vedem câte puncte face.
Eu pot să spun orice, am fost pe bancă în dubla cu Valencia, am fost cu Ajax, cu Rapid, cu toată lumea. Nu mi se pare ceva extraordinar că o echipă are ghinion într-o competiție în care se califică nimeni și cu nu știu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Oltenii au ratat dramatic calificarea în “primăvara” din Conference League, după un eşec dramatic în ultima rundă a grupei cu AEK Atena, scor 3-2. Universitatea Craiova a încheiat grupa cu 7 puncte, pe locul 25, primul de sub linia celor calificate în “primăvara” europeană.
FCSB luptă pentru calificarea în cupele europene, în acest final de sezon. Roş-albaştrii se vor duela cu rivala Dinamo la barajul pentru Conference League, care se va disputa vineri, de la ora 20:30.
