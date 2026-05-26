Home | Fotbal | Liga 1 | “Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 9:51

Comentarii
Eu am alte standarde. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

Mihai Stoica, pe banca FCSB - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul istoric reuşit în acest sezon. Oficialul de la FCSB a transmis că oltenii au avut un parcurs “extraordinar” în competiţiile interne, însă în cupele europene nu au “lăsat urme”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a comparat parcursul european al FCSB-ului din urmă cu două sezoane, când echipa era eliminată de Lyon din optimile Europa League, cu cel al Universităţii Craiova din actuala stagiune.

Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit

Mihai Stoica a transmis că el nu şi-ar dori ca FCSB să se mulţumească doar cu o eventuală calificare în grupa de Conference League, fără accederea în fazele eliminatorii.

“Craiova a făcut lucruri extraordinare în Superliga și în Cupa României. În primăvara Conference s-a calificat Drita, nu Craiova. Eu am alte standarde. Nu mă interesează ca într-o competiție de mâna a treia doar să ajung în grupe. Vreau să ajung în primăvară.

Pot să diminuez ce vreau eu, când vreau eu. O echipă din România trebuie să lase urme în Europa pentru a însemna ceva. Nu există urme când nu te califici în primăvara Conference League. Au jucat cu Mainz, care avea 6 puncte în Bundesliga.

Reclamă
Reclamă

Noi am avut o grupă puțin mai grea cu un an înainte, în Europa League. Nu am jucat cu colosul Rapid Viena, am învins Midtjylland, campioana Danemarcei. Am învins campioana Greciei.

Am mers în primăvară unde am spulberat campioana Greciei și ne-a scos Lyon. Asta înseamnă performanță. Performanța noastră e mult mai mare. Îmi doresc să ajungă Craiova în Europa League, să vedem câte puncte face.

Eu pot să spun orice, am fost pe bancă în dubla cu Valencia, am fost cu Ajax, cu Rapid, cu toată lumea. Nu mi se pare ceva extraordinar că o echipă are ghinion într-o competiție în care se califică nimeni și cu nu știu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă

Oltenii au ratat dramatic calificarea în “primăvara” din Conference League, după un eşec dramatic în ultima rundă a grupei cu AEK Atena, scor 3-2. Universitatea Craiova a încheiat grupa cu 7 puncte, pe locul 25, primul de sub linia celor calificate în “primăvara” europeană.

FCSB luptă pentru calificarea în cupele europene, în acest final de sezon. Roş-albaştrii se vor duela cu rivala Dinamo la barajul pentru Conference League, care se va disputa vineri, de la ora 20:30.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
Fanatik.ro
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
10:48

Daniel Pancu a “luat foc” şi vrea să plece cât mai repede de la CFR Cluj: “Am fost jignit”
10:19

Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani
10:19

Marius Marin pleacă de la Pisa după 8 ani! Scrisoare emoționantă de “adio”: “A fost acasă”
9:50

VIDEOCleveland – New York 93-103 (4-0 la general). Knicks zdrobesc Cleveland și revin în Finala NBA după 27 de ani
9:35

FotoS-a dat drumul la grătare! Cristi Chivu, participant la o petrecere inedită după ce a făcut eventul cu Inter
9:28

Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 3 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total