Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog - Antena Sport

Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.

Rezultatul, verificat de Institutul de Medicină Legală şi trimis parchetului din Istanbul, marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja una dintre cele mai influente figuri ale sportului turc sub supraveghere judiciară.

Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului: președintele lui Fenerbahce, testat pozitiv pentru cocaină

Saran, un om de afaceri turco-american născut în Denver, a preluat conducerea lui Fenerbahce în septembrie 2025, devenind al 38-lea preşedinte al unuia dintre cele trei mari cluburi ale Turciei.

El este şi preşedintele Saran Holding, un conglomerat puternic cu legături strânse cu transmisiunile sportive şi drepturile media.

Saran a fost anterior vicepreşedinte la Fenerbahce între 2001 şi 2004, iar ulterior şi-a construit reputaţia prin contracte majore de difuzare internaţională, inclusiv drepturile Bundesligii în Turcia.