Steaua, spre Liga 1! MApN rupe tăcerea: „Avem propuneri, urmează întâlnirile”

Jucătorii de la CSA Steaua, la finalul unui meci

Steaua este mai aproape ca niciodată să obțină dreptul de promovare, după ce Radu Miruță a declarat că va face „tot ce îi stă în putință” pentru a debloca situația clubului. Steaua se află deja la al cincilea sezon consecutiv în Liga a 2-a, cu toate că și-a câștigat pe teren dreptul de a juca în primul eșalon.

Așa cum a anunțat Antena Sport, în acest moment există cel puțin doi investitori, din România și din Turcia, extrem de interesați să se asocieze cu Steaua.

MApN are oferte pentru Steaua: „Avem propuneri, urmează întâlnirile!”

Ministerul Apărării Naționale a confirmat, exclusiv pentru Antena Sport, negocierile. „Vă confirm că avem, într-adevăr, câteva propuneri. Urmează o serie de întâlniri în perioada imediat următoare și ulterior vom comunica ce s-a discutat”, a declarat Tudor Rareș Pop, consilierul ministrului Radu Miruță.

Potrivit MApN, se dorește o asociere prin participațiune între echipa de fotbal a clubului Steaua și partenerul privat. Astfel, Steaua va pune la dispoziție numele, palmaresul, marca și infrastructura sportivă (baza și stadionul), în timp ce investitorul se va ocupa exclusiv de managementul echipei.

● Pentru ca Steaua să aibă drept de a promova în Liga 1 în sezonul 2026-2027, MApN trebuie să realizeze asocierea până la finalul procesului de licențiere din vara acestui an.