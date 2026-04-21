Steaua, spre Liga 1! MApN rupe tăcerea: „Avem propuneri, urmează întâlnirile”

Steaua este mai aproape ca niciodată să obțină dreptul de promovare, după ce Radu Miruță a declarat că va face „tot ce îi stă în putință” pentru a debloca situația clubului. Steaua se află deja la al cincilea sezon consecutiv în Liga a 2-a, cu toate că și-a câștigat pe teren dreptul de a juca în primul eșalon.
Așa cum a anunțat Antena Sport, în acest moment există cel puțin doi investitori, din România și din Turcia, extrem de interesați să se asocieze cu Steaua.
MApN are oferte pentru Steaua: „Avem propuneri, urmează întâlnirile!”
Ministerul Apărării Naționale a confirmat, exclusiv pentru Antena Sport, negocierile. „Vă confirm că avem, într-adevăr, câteva propuneri. Urmează o serie de întâlniri în perioada imediat următoare și ulterior vom comunica ce s-a discutat”, a declarat Tudor Rareș Pop, consilierul ministrului Radu Miruță.
Potrivit MApN, se dorește o asociere prin participațiune între echipa de fotbal a clubului Steaua și partenerul privat. Astfel, Steaua va pune la dispoziție numele, palmaresul, marca și infrastructura sportivă (baza și stadionul), în timp ce investitorul se va ocupa exclusiv de managementul echipei.
● Pentru ca Steaua să aibă drept de a promova în Liga 1 în sezonul 2026-2027, MApN trebuie să realizeze asocierea până la finalul procesului de licențiere din vara acestui an.
Doi investitori au pus oferta pe masa Stelei!
Din informațiile Antena Sport, grupul International Alexander Holding, din Arad, este entitatea privată din România care dorește să intre în parteneriat cu Steaua. Cu o cifră de afaceri de 123 de milioane de euro în anul 2024, grupul este deținut de Simion Apreutese (52 de ani). Omul de afaceri arădean a vrut încă de acum trei ani să investească la Steaua, dar atunci s-a lovit de reticența MApN. De asemenea, Apreutese a vrut în trecut să preia UTA și FCSB, dar fără ca nimic să se concretizeze.
Din străinătate, sunt interesați de clubul „militar” turcii de la Pasifik Holding, sponsorul principal de pe tricourile celor de la Galatasaray, și Kolin Holding. Cele două companii, cu cifre de afaceri de peste un miliard de euro, derulează deja afaceri în România. Și în 2025 cei doi coloși au vrut să se asocieze cu Steaua, dar MApN, pe atunci condus de Angel Tîlvăr, a refuzat.
● 10 milioane de euro pe sezon plătește Pasifik Holding pentru a apărea, ca sponsor principal, pe tricoul lui Galatasaray.
