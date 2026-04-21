Cine investește la Steaua: MApN are pe masă două oferte de milioane de euro, una din România, alta din străinătate!

În urmă cu aproape trei săptămâni, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat într-o conferință de presă că „deschide porțile” pentru privații care vor să se asocieze cu Steaua și să ducă echipa în Superliga. Ministrul i-a invitat pe investitorii interesați să-i scrie pe adresa de email cabinet.ministru@mapn.ro și a promis că se va întâlni personal cu ei.
De atunci, cel puțin două entități private ar fi intrat în contact cu MApN, potrivit informațiilor Antena Sport. Prima ofertă înaintată către minister este din România, a doua din străinătate.
Steaua, ofertă concretă de la un gigant din domeniul transportului
Investitorul român interesat să se asocieze cu echipa de fotbal a clubului Steaua este o companie din domeniul transportului de mărfuri, după cum a anunțat News Online. Din sursele Antena Sport, ar fi vorba despre grupul International Alexander Holding, din Arad, deținut de omul de afaceri Simion Apreutese, în vârstă de 52 de ani. Între 2021 și 2023, International Alexander Holding a fost sponsor la Steaua și la Academia clubului din Ghencea.
Apreutese, care are afaceri în mai multe domenii, a încercat și în trecut să se asocieze cu Steaua, dar nu a găsit deschidere din partea MApN. De asemenea, a purtat negocieri, neconcretizate, pentru a prelua UTA și a făcut o ofertă de 25 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB, refuzată însă de Gigi Becali.
- 123 de milioane de euro este cifra de afaceri a International Alexander Holding în anul 2024.
- Peste 2800 de angajați are grupul de companii deținut de Simion Apreutese.
- International Alexander Holding are operațiuni directe în cinci țări: România, Cehia, Ungaria, Germania și Serbia.
Concurență din străinătate: miliardarii turci nu renunță
Simion Apreutese are concurență puternică din străinătate. Mai exact, din Turcia, după cum a anunțat în exclusivitate Antena Sport. Pasifik Holding și Kolin Holding, două grupuri cu cifre de afaceri de peste un miliard de euro fiecare, au vrut și în 2025 să vină în Ghencea, când s-au lovit de refuzul MApN, și sunt încă interesate să investească la Steaua. Pasifik Holding, grup cu 55 de companii și peste 2500 de angajați, este condus de Fatih Erdogan și plătește 10 milioane de euro pe sezon pentru a apărea, ca sponsor principal, pe tricourile lui Galatasaray.
Kolin Holding derulează afaceri în infrastructură și energie, având o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de dolari. La fel ca Pasifik, și Kolin este deja prezentă în România, unde are birouri și a licitat pentru construcția de autostrăzi. „Turcii, dacă se bagă, se bagă serios, nu vin să facă figurație. Sunt printre cele mai tari firme din Turcia. Pasifik investește acum aproape 80 de milioane de euro în România, într-un parc fotovoltaic și baterii de stocare. I-am convins pentru că deja sunt la Galatasaray”, spunea Gigi Nețoiu, pentru Antena Sport.
- 1 miliard de dolari este averea lui Fatih Erdogan, liderul Pasifik Holding.
- Aproximativ 700 de milioane de dolari este averea lui Naci Koloğlu, de la Kolin Holding.
- „Trebuie să reluăm, să vedem hârtiile, ce-a ajuns atunci la ministrul Tîlvăr. Și la Bachide (n.r. – secretarul de stat Eduard Bachide), ăla a ținut Steaua atâția ani în loc.” – Gigi Nețoiu
