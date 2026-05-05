Ștefan Iovan a ajuns la spital. Legenda Stelei trebuia să participe la un eveniment cu ocazia câștigării CCE în ’86

Ștefan Iovan, fostul mare fundaș al Stelei, a fost internat la Spitalul Militar.
Fostul jucător trebuia să participe în decursul zilei de azi, 5 mai, la un eveniment la Muzeul Fotbalului dedicat aniversării cuceririi Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 contra Barcelonei.
Steaua aniversează pe 7 mai 40 de ani de la câștigarea finalei CCE de la Sevilla, iar componenții echipei antrenate atunci de Emerich Jenei participă la diverse evenimente în aceste zile. La Muzeul Fotbalului, Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan, dar și Sensei Florentin Marinescu erau pe listă pentru a participa la o expoziție unde erau afișate mănușile semnate de regretatul Helmut Duckadam dar și trofeul CCE.
Iovan nu și-a mai făcut din păcate apariția pentru că a ajuns la spital. Potrivit fanatik.ro, fundașul l-a sunat în timpul unei conferințe de presă de la Muzeul Fotbalului pe jurnalistul Ionel Stoica, pe care l-a anunțat că nu va mai putea participa.
Iovan are probleme cardiace, iar în ultima perioadă a fost afectat de stres.
“Sunt la Spitalul Militar pentru niște investigații la inimă. Am fost ieri cu Victor Pițurcă la Otopeni și am dat niște interviuri. De emoție am simțit că mi-a crescut mult tensiunea.
Am venit la Spitalul Militar pentru investigații de rutină, nu sunt de internat. Acum mă simt bine. Trebuie ca medicii să stabilească despre ce e vorba pentru a-mi prescrie medicația necesară.
Meseria de antrenor te face să treci prin toate stările, iar la o anumită vârstă trebuie să fim mai calmi pe cât posibil. E greu după ce o viață întreagă am fost obișnuiți să fim competitivi“, a spus Iovan pentru golazo.ro.
