Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”

Cu două etape înaintea finalului de sezon în Ligue 1, FC Metz a retrogradat matematic. Sâmbătă, „Les Grenats” au pierdut dramatic acasă cu Monaco, scor 1-2, după ce au condus până în minutul 61 al meciului. În 32 de runde, Metz a pierdut deja de 22 de ori și a strâns doar 16 puncte, fiind ultima în clasament.

Astfel, Metz revine în Ligue 2 la doar un an de la o promovare dramatică. În stagiunea trecută, echipa din estul Franței a obținut biletul pentru Ligue 1 după un play-off în dublă manșă cu Reims, unde s-a impus în prelungiri cu 4-2 la general.

Metz a retrogradat! Obiectivul imediat: promovarea

Pentru Metz, „turele” între Ligue 1 și Ligue 2 au devenit deja o tradiție. Din 2002 și până acum, clubul a promovat sau a retrogradat în 17 sezoane! Ultima retrogradare s-a consemnat în 2024, când pe banca francezilor se afla românul Ladislau Boloni. Cu un an în urmă, în 2023, tot Boloni reușise promovarea cu formația „Les Grenats”!

Imediat după eșecul cu Monaco, din weekend, președintele lui FC Metz a anunțat că obiectivul în stagiunea viitoare este, bineînțeles, promovarea. „Nu putem să ne ascundem, obiectivul nostru este să revenim în Ligue 1. Vom continua să aducem jucători tineri și să construim pentru viitor”, a spus președintele Bernard Serin, potrivit presei din Franța.

„La Metz, suntem fericiți o dată la doi ani!”

Oscilațiile din ultimele două decenii au transformat-o pe Metz în subiect de glume în Franța. „Aici, suntem fericiți o dată la doi ani”, spunea recent, cu umor, un suporter al echipei, citat de cotidianul L’Équipe.