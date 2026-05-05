Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 5 mai 2026, 13:46 / Actualizat: 5 mai 2026, 15:20

Jucătorii de la Metz, după un meci / Facebook FC Metz

Cu două etape înaintea finalului de sezon în Ligue 1, FC Metz a retrogradat matematic. Sâmbătă, „Les Grenats” au pierdut dramatic acasă cu Monaco, scor 1-2, după ce au condus până în minutul 61 al meciului. În 32 de runde, Metz a pierdut deja de 22 de ori și a strâns doar 16 puncte, fiind ultima în clasament.

Astfel, Metz revine în Ligue 2 la doar un an de la o promovare dramatică. În stagiunea trecută, echipa din estul Franței a obținut biletul pentru Ligue 1 după un play-off în dublă manșă cu Reims, unde s-a impus în prelungiri cu 4-2 la general.

Metz a retrogradat! Obiectivul imediat: promovarea

Pentru Metz, „turele” între Ligue 1 și Ligue 2 au devenit deja o tradiție. Din 2002 și până acum, clubul a promovat sau a retrogradat în 17 sezoane! Ultima retrogradare s-a consemnat în 2024, când pe banca francezilor se afla românul Ladislau Boloni. Cu un an în urmă, în 2023, tot Boloni reușise promovarea cu formația „Les Grenats”!

Imediat după eșecul cu Monaco, din weekend, președintele lui FC Metz a anunțat că obiectivul în stagiunea viitoare este, bineînțeles, promovarea. „Nu putem să ne ascundem, obiectivul nostru este să revenim în Ligue 1. Vom continua să aducem jucători tineri și să construim pentru viitor”, a spus președintele Bernard Serin, potrivit presei din Franța.

Un jucător de la Metz, în timpul unui meci / Facebook FC Metz

„La Metz, suntem fericiți o dată la doi ani!”

Oscilațiile din ultimele două decenii au transformat-o pe Metz în subiect de glume în Franța. „Aici, suntem fericiți o dată la doi ani”, spunea recent, cu umor, un suporter al echipei, citat de cotidianul L’Équipe.

Fondată în 1932, Metz este o echipă cu o istorie importantă. Deși nu a câștigat niciodată campionatul, are în palmares două Cupe ale Franței (ultima în 1988) și două Cupe ale Ligii. Totodată, clubul are o academie puternică și a lansat numeroși jucători de clasă mondială de-a lungul anilor, precum Miralem Pjanić, Rigobert Song, Robert Pires sau Sadio Mane.

• 62,9 milioane de euro valorează lotul actual al lui FC Metz.
• Believe Munongo, în vârstă de doar 16 ani, e cel mai valoros jucător al echipei, cotat la 10 milioane de euro.

