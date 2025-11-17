SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite - Antena Sport

Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri” la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1.
De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur” a bucătăriei: Sautner și Zaharia vorbesc despre pasiunea lor pentru fotbal și legăturile apropiate cu nume precum Hagi, Dan Petrescu sau Florin Răducioiu.
„El a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de AC Milan”, a mărturisit chef Alexandru Sautner în platoul SuperFAZE.
Chef Orlando Zaharia a rememorat și el povești din copilărie:
„Eram vecin cu părinții lui Dan Petrescu în Drumul Taberei și mai venea la terenul din școală să jucăm fotbal.”
Cei doi chefi au și opinii diferite atunci când vine vorba de a compara Generația de Aur cu un preparat culinar:
- „Aș atribui echipei naționale o mâncare interbelică”, spune chef Orlando.
- „O bucătărie gourmet”, completează chef Alexandru Sautner.
Iar Sautner a reușit chiar să-l facă pe Florin Răducioiu să zâmbească:
„Florine, toate fetele erau înnebunite după tine, vai de mine!”
SuperFAZE – diseară, după Chefi la Cuțite, doar la Antena 1!
- “Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era”
- Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
- “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
- Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
- România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii