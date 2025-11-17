Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite - Antena Sport

Home | Fotbal | SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite
Video

SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite

Publicat: 17 noiembrie 2025, 17:56

Comentarii

Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri” la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur” a bucătăriei: Sautner și Zaharia vorbesc despre pasiunea lor pentru fotbal și legăturile apropiate cu nume precum Hagi, Dan Petrescu sau Florin Răducioiu.

„El a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de AC Milan”, a mărturisit chef Alexandru Sautner în platoul SuperFAZE.

Chef Orlando Zaharia a rememorat și el povești din copilărie:

„Eram vecin cu părinții lui Dan Petrescu în Drumul Taberei și mai venea la terenul din școală să jucăm fotbal.”

Reclamă
Reclamă

Cei doi chefi au și opinii diferite atunci când vine vorba de a compara Generația de Aur cu un preparat culinar:

  • „Aș atribui echipei naționale o mâncare interbelică”, spune chef Orlando.
  • „O bucătărie gourmet”, completează chef Alexandru Sautner.

Iar Sautner a reușit chiar să-l facă pe Florin Răducioiu să zâmbească:

„Florine, toate fetele erau înnebunite după tine, vai de mine!”

Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 gradeVremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
Reclamă

SuperFAZE – diseară, după Chefi la Cuțite, doar la Antena 1!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
19:56
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era”
19:33
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:21
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!