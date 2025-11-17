SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite - Antena Sport

Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri” la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1.

De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur” a bucătăriei: Sautner și Zaharia vorbesc despre pasiunea lor pentru fotbal și legăturile apropiate cu nume precum Hagi, Dan Petrescu sau Florin Răducioiu.

„El a fost motivul pentru care m-am îndrăgostit de AC Milan”, a mărturisit chef Alexandru Sautner în platoul SuperFAZE.

Chef Orlando Zaharia a rememorat și el povești din copilărie:

„Eram vecin cu părinții lui Dan Petrescu în Drumul Taberei și mai venea la terenul din școală să jucăm fotbal.”