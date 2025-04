Cum a reacționat Răzvan Lucescu după ce PAOK a pierdut duelul crucial cu Panathinaikos, din Superliga Greciei - Antena Sport

„Am intrat în meci de la început, nu cu atitudinea din alte meciuri, dar am avut în față o echipă care a făcut presiune. Au avut avantaj doua goluri, dar a fost echilibrat.

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a ratat ocazia de a urca pe locul 2 în Superliga Greciei, competiție care se vede în AntenaPLAY. Formația din Salonic are acum emoții în lupta pentru un loc care asigură prezența în calificările unei cupe europene.

Ne-am bătut până la final, am avut încredere, chiar daca am suferit după ce am primit al doilea gol. Toate golurile lor au venit după greșelile noastre.

A fost un meci bun tactic al lui Panathinaikos. Rezultatul a fost negativ din cauza noastră în totalitate!”, a spus Răzvan Lucescu, după meci.

Panathinaikos – PAOK Salonic 3-1

