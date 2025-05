"Ne-am complicat singuri sezonul" Reacţia lui Răzvan Lucescu după PAOK - AEK 1-0: "Asta e important" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a remarcat, la conferinţa de presă organizată după victoria lui PAOK cu AEK, scor 1-0, că echipa lui a câştigat 4 din cele 6 derby-uri disputate în Superliga Greciei.

PAOK a obţinut locul 3 în campionatul Greciei şi speră să prindă preliminariile Europa League. Acest lucru depinde de rezultatul finalei Cupei Greciei, care se dispută pe 17 mai, între OFI Creta şi campioana Olympiacos. Dacă Olympiacos va câştiga, PAOK va merge în preliminariile Europa League.

Răzvan Lucescu, după ce PAOK a obţinut victoria în ultimul meci al sezonului, cu AEK: „Important e că am luat locul trei”

„(n.r: despre Michailidis, care a înscris un eurogol) Sunt foarte fericit pentru el, pentru că în acest final de campionat a marcat goluri frumoase şi a avut prestaţii grozave. Sper ca sezonul viitor să continue aşa cum a încheiat acest sezon. A fost bun atât în ​​apărare, cât și în atac. Sper să continue așa și sezonul viitor, spre binele lui PAOK”.

(n.r: despre modul în care locul doi a fost pierdut de PAOK) Vă spun ceva diferit. Am câștigat locul trei. Cu smerenie absolută, voi spune că ne-am complicat singuri sezonul, așa cum l-am început și important este că am luat locul trei. Am câștigat patru din șase derby-uri în playoff și acesta este un lucru pozitiv”, a spus Răzvan Lucescu la conferinţa de presă, potrivit sport24.gr.

PAOK – AEK 1-0! Victorie pentru Răzvan Lucescu la ultimul meci al sezonului! Şanse mari pentru Europa League

Ultimele partide din play-off-ul Superligii Greciei. PAOK – AEK a fost ultimul meci al lui Vieirinha, care s-a retras din activitate cu lacrimi în ochi.