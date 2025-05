Răzvan Lucescu, atacat după înfrângerea cu Olympiacos! Ce i s-a reproşat după ratarea Champions League - Antena Sport

Cei de la PAOK Salonic riscă să piardă şi locul 3. Au meci direct cu AEK Atena în ultima etapă, pe teren propriu, dar şi două puncte avans. Antrenorul român a spus ce l-a supărat la meciul pierdut cu Olympiacos. „Au fost câteva «episoade» care au condus la înfrângere. La 2-2 am ratat o mare ocazie de a prelua conducerea, prin Otto. Dacă ar fi înscris, poate s-ar fi schimbat cursul meciului. Apoi, știind că Panathinaikos se află în avantaj pe terenul lui AEK, a trebuit să introducem și jucători care puteau alerga, să ofere prospețime, pentru că mulți alergaseră deja foarte mult și erau obosiți. Am fost, de asemenea, nevoiți să ne asumăm riscuri, iar Olympiacos știe să exploateze spațiile și a marcat, obținând victoria” , a spus tehnicianul român care este însă mulţumit de prestaţia echipei sale din play-off.

Ceva ce se întâmplă fie când este sub mare presiune într-o fază fixă ​​și nu are cum să țină mingea și adversarul departe de careul său, fie în tranziții când pierde din nou mingea!” , spun cei de la gazzetta.gr .

„La începutul play-off-ului, știam cât de departe suntem de primele trei locuri. Sub nicio formă nu am vrut să se întâmple asta. Ne-am hotărât să dăm totul în play-off. Una e să termini pe locul patru și alta e să termini mai sus. În aceste meciuri de play-off am arătat o imagine bună, poate complet diferită, și cel mai important am avut prospețime. O față mai bună, un fotbal mai bun, anterior am avut un program dificil. Am găsit chimie între jucători și asta este important și ne-a ajutat în play-off”, a încheiat Răzvan Lucescu.

