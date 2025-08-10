Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: "În 10 zile va fi bun de joc!" - Antena Sport

Închide meniul
Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!”

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 10:48

FOTO: Sport Pictures

Constantin Budescu și-a găsit echipă! Mijlocașul ajuns la 36 de ani va semna un nou angajament.

Budescu va ajunge în perioada următoare la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a 2-a. Chiar un oficial al clubului ilfovean a făcut dezvăluirea.

Constantin Budescu semnează cu CS Tunari

Potrivit informațiilor oferite de Florin Vlădilă, Constantin Budescu s-a înțeles cu CS Tunari. Mijlocașul a fost atras de faptul că noul său club este aproape de casă.

De asemenea, oficialul de la Tunari a venit cu detalii și despre salariul lui Constantin Budescu, care nu va fi unul peste nivelul Ligii a 2-a.

“Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.

(n.r. despre salariul lui Budescu la Tunari) Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a spus Florin Vlădilă, la digisport.ro.

Constantin Budescu, episod savuros cu Marius Şumudică: “Ce faci, mă înjuri?” De la ce a pornit totul

Constantin Budescu a rememorat un episod savuros cu Marius Şumudică. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a povestit ce s-a întâmplat într-un meci în care antrenorul l-a schimbat pe final.

„Budi” a fost antrenat de Marius Şumudică la Astra. Cei doi au cucerit un titlu, în sezonul 2015-2016, alături de formaţia din Giurgiu.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Budescu a dezvăluit că a fost surprins când în minutul 88 al unui meci, a fost schimbat de Marius Şumudică. Antrenorul a avut chiar impresia că a fost înjurat de mijlocaşul său.

După meci însă, Şumudică a purtat o scurtă discuţie cu Budescu, în care i-a dezvăluit că şi el s-a certat, în cariera sa de jucător, cu Mircea Lucescu.

“Nu mai știu la ce meci m-a scos prin minutul 88 și i-am spus ‘de ce mă scoți?’. ‘Aa, ce faci, mă înjuri? Vezi tu după meci’. Să vezi ce mă cert acum după meci. De unde?

S-a dus la conferință, iar după, în autocar, stăteam în spatele lui. Se urcă cum se urcă el pe vârfuri și îmi spune ‘M-ai înjurat?’. Și îi spun că nu l-am înjurat și spune ‘lasă, că și eu m-am certat cu Lucescu”, a povestit Constantin Budescu, conform sport.ro.

14:08
Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan
13:52
România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19
13:22
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior
13:21
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
