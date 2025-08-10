Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: "În 10 zile va fi bun de joc!" - Antena Sport

Constantin Budescu și-a găsit echipă! Mijlocașul ajuns la 36 de ani va semna un nou angajament.
Budescu va ajunge în perioada următoare la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a 2-a. Chiar un oficial al clubului ilfovean a făcut dezvăluirea.
Constantin Budescu semnează cu CS Tunari
Potrivit informațiilor oferite de Florin Vlădilă, Constantin Budescu s-a înțeles cu CS Tunari. Mijlocașul a fost atras de faptul că noul său club este aproape de casă.
De asemenea, oficialul de la Tunari a venit cu detalii și despre salariul lui Constantin Budescu, care nu va fi unul peste nivelul Ligii a 2-a.
“Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.
(n.r. despre salariul lui Budescu la Tunari) Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a spus Florin Vlădilă, la digisport.ro.
Constantin Budescu, episod savuros cu Marius Şumudică: “Ce faci, mă înjuri?” De la ce a pornit totul
Constantin Budescu a rememorat un episod savuros cu Marius Şumudică. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a povestit ce s-a întâmplat într-un meci în care antrenorul l-a schimbat pe final.
„Budi” a fost antrenat de Marius Şumudică la Astra. Cei doi au cucerit un titlu, în sezonul 2015-2016, alături de formaţia din Giurgiu.