Jorge Jesus, demis de Al-Hilal! Răzvan Lucescu, printre posibilii înlocuitori ai portughezului - Antena Sport

Echipa saudită Al-Hilal s-a despărţit de antrenorul portughez Jorge Jesus, la doar câteva zile după eliminarea din semifinalele Ligii Campionilor Asiei, în urma înfrângerii cu 3-1 în faţa lui Al Ahli. Meciul Al Hilal – Al Ahli 1-3 a fost în direct în AntenaPLAY.

AntenaPLAY transmite în exclusivitate în România Liga Campionilor Asiei. Marea finală, Al Ahli – Kawasaki, e în direct în această seară, de la 19:30, în AntenaPLAY.

Jorge Jesus a fost demis de Al-Hilal! Saudiţii îl au pe listă şi pe Răzvan Lucescu

Presa arabă a anunţat că Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, e una dintre variantele pe care Al-Hilal le studiază pentru înlocuirea lui Jesus. Răzvan Lucescu a mai condus-o în trecut pe Al-Hilal. Antrenorul român a luat titlul, a cucerit Liga Campionilor Asiei şi Cupa Arabiei Saudită cu Al-Hilal.

Salariul cu care Lucescu Jr ar fi ademenit de Al-Hilal este de 3 milioane de euro pe sezon. Răzvan Lucescu şi PAOK pot fi urmăriţi în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.

„Am auzit că pleacă Răzvan Lucescu la cea mai bună echipă a Arabiei Saudite. (n.r: Pe cât?) De la trei milioane pe an în sus. Și în Grecia cred că ia peste trei milioane pe an. Și Șumudică pleacă la peste două milioane”, a spus şi Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.