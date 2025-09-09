SuperMondial, diseară, după Asia Express, Antena 1! Răducioiu, faţă în faţă cu Guti, legenda lui Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
SuperMondial, diseară, după Asia Express, Antena 1! Răducioiu, faţă în faţă cu Guti, legenda lui Real Madrid

Publicat: 9 septembrie 2025, 12:12

Guti şi Florin Răducioiu

• Antena 1 transmite World Cup în 2026 şi 2030 – Toată lumea la Antena!
• SuperMondial: Florin Răducioiu îi ia interivu lui Guti, legenda lui Real Madrid

SuperMondial continuă cu un alt interviu de colecţie: Florin Răducioiu în conversaţie cu fostul căpitan al lui Real Madrid, Guti, marţi, 9 septembrie, ora 00:00, doar la Antena 1.

Guti: “Hagi? Un model pentru mine!”

Fostul atacant spaniol a marcat zeci de goluri, a câştigat 3 trofee Champions League şi a jucat cu colegi ca Mijatović, Figo, Zidane, Raúl. A ajuns la Real la 10 ani și a rămas acolo până la 34 de ani. A fost campion european de tineret și a antrenat echipa Realului care a luat Cupa Campionilor la juniori.

“Gică Hagi a fost ca o oglindă pentru noi. Eram la juniori, era un jucător incredibil care avea pase, marca, avea finalizare. Ca jucător a fost aproape un model pentru mine. Toţi mijlocaşii şi cei din atac, îi urmăream mult, sincer”, i-a spus Guti lui Răducioiu.

SuperMondial cu Guti, diseară, după Asia Express, la Antena 1!

Spunem SuperMondial și visăm cu ochii deschiși – Hai, România! În fiecare zi!

