SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti: "România merită să joace la un Mondial" - Antena Sport

În acest episod de SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu revine la Milano pentru o discuţie faţă în faţă cu legenda lui Inter Milano, Javier Zanetti.

Javier Zanetti este singurul căpitan din istoria lui Inter care a câștigat tripla – toate cele 3 trofee posibile ridicate deasupra capului: titlul, Cupa Italiei și Champions League. A fost căpitanul lui Cristi Chivu, a fost un jucător imens pentru Inter și pentru Argentina – 145 de selecții în 17 ani. Ce ne sfătuiește Zanetti pe noi, românii, care visăm la World Cup?

Zanetti: “Lucescu a fost cu mult înaintea multora! Sper din toată inima ca România să se califice la Mondial!”

“Lucescu e un mare antrenor. Sper ca România să reuşească să se califice la următorul Mondial. Fiindcă meritaţi ca ţară şi fiindcă Mircea merită, pentru tot ce ştie despre fotbal. Îmi amintesc de antrenamentele lui, mereu cu mingea, el era înaintea multora. Şi apoi, ceea ce e frumos este că tot ce făceam noi într-o săptămână, făceam şi la meciuri în teren. Era o persoană directă, cinstită, loială şi cu o mare cultură fotbalistică. O amintire foarte frumoasă.”

“Acum că mi-ai spus că Mircea are 80 de ani şi continuă să lupte, sper din toată inima ca România să se califice, pentru că Româna este o ţară cu multă pasiune. Cred că această ţară merită să fie repretentată la Campionatul Mondial.”, sunt vorbele marelui Zanetti.

Zanetti, despre victoria României cu Argentina în ’94: “România a arătat că este mai puternică!”

România – Argentina 3-2 rămâne meciul numărul unu al României la World Cup. Un căpitan al Argentinei știe ce înseamnă asta. Generația de Aur ne-a ridicat imaginea mondială și trebuie să revenim acolo sus – starul Javier Zanetti e convins că putem și că e doar o chestiune de timp. Pariază pe șansa noastră!