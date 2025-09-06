SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti: "România merită să joace la un Mondial" - Antena Sport

În acest episod de SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu revine la Milano pentru o discuţie faţă în faţă cu legenda lui Inter Milano, Javier Zanetti.
Javier Zanetti este singurul căpitan din istoria lui Inter care a câștigat tripla – toate cele 3 trofee posibile ridicate deasupra capului: titlul, Cupa Italiei și Champions League. A fost căpitanul lui Cristi Chivu, a fost un jucător imens pentru Inter și pentru Argentina – 145 de selecții în 17 ani. Ce ne sfătuiește Zanetti pe noi, românii, care visăm la World Cup?
Zanetti: “Lucescu a fost cu mult înaintea multora! Sper din toată inima ca România să se califice la Mondial!”
“Lucescu e un mare antrenor. Sper ca România să reuşească să se califice la următorul Mondial. Fiindcă meritaţi ca ţară şi fiindcă Mircea merită, pentru tot ce ştie despre fotbal. Îmi amintesc de antrenamentele lui, mereu cu mingea, el era înaintea multora. Şi apoi, ceea ce e frumos este că tot ce făceam noi într-o săptămână, făceam şi la meciuri în teren. Era o persoană directă, cinstită, loială şi cu o mare cultură fotbalistică. O amintire foarte frumoasă.”
“Acum că mi-ai spus că Mircea are 80 de ani şi continuă să lupte, sper din toată inima ca România să se califice, pentru că Româna este o ţară cu multă pasiune. Cred că această ţară merită să fie repretentată la Campionatul Mondial.”, sunt vorbele marelui Zanetti.
Zanetti, despre victoria României cu Argentina în ’94: “România a arătat că este mai puternică!”
România – Argentina 3-2 rămâne meciul numărul unu al României la World Cup. Un căpitan al Argentinei știe ce înseamnă asta. Generația de Aur ne-a ridicat imaginea mondială și trebuie să revenim acolo sus – starul Javier Zanetti e convins că putem și că e doar o chestiune de timp. Pariază pe șansa noastră!
“Echipa voastră era formată din mari campioni. Hagi, Dumitrescu, tu, care erai pe bancă la acel meci. Era o echipă mare. Eu cred că acea Românie a învins pe merit Argentina după ce s-a întâmplat cu Maradona. În acea partidă, România a demonstrat că este mai puternică.”, îşi aminteşte Zanetti.
Zanetti a jucat 858 de meciuri la Inter și a câștigat 16 trofee. Nimeni nu a mai reușit asta vreodată. 145 de meciuri pentru campioana lumii de azi, Argentina.
“Cu siguranţă, pentru mine era un vis să ajung în Italia şi să mă confrunt cu marii campioni italieni. Îmi amintesc că primul meu meci a fost Inter – Vicenza, pe San Siro, 1-0, gol Roberto Carlos. A fost primul din 858 de meciuri cu Inter. Sincer, mulţi kilometri..”
“Epoca noastră a fost plină de jucători simbol, Totti, Maldini, Baresi, Del Piero. Acum e puţin mai greu, se schimbă echipele mai uşor, s-au schimbat generaţiile, s-a schimbat ritmul în fotbal. Dar, de exemplu, dacă vorbim de Inter în prezent, eu sunt mulţumit pentru că Lautaro Martinez e căpitanul nostru de şase ani.”, mai spune fostul coleg al lui Chivu.
Zanetti pariază pe Chivu la Inter: “Va avea o carieră de succes ca antrenor!”
Aflat în loja directorilor de la Inter Milano, Zanetti este convins că fostul său coleg va avea rezultate bune pe banca lui Inter. A fost între cei care l-au susţinut pe Cristi Chivu la numirea de vara aceasta pe San Siro.
“Am jucat cu Cristian Chivu. Dincolo de faptul că a fost un coleg şi un frate, pentru că am trăit momente minunate împreună. Am câştigat multe. A fost mereu un băiat generos. Este genul de om despre care ştii că este mereu acolo. În momentele grele, în momentele bune, el e mereu acolo. Cristian e genul ăsta de om. Cristian Chivu transmite toată pasiunea lui. Dincolo de ideile lui tactice, reuşeşte să transmită jucătorilor săi toată pasiunea lui, şi, după părerea mea, va avea o carieră de succes ca antrenor.”, sunt vorbele legendei lui Inter Milano.
Zanetti a primit tricoul Generaţiei de Aur în cadrul emisiunii SuperMondial la Antena 1!
La finalul interviului, Florin Răducioiu i-a înmânat lui Zanetti câteva cadouri de suflet, cu ajutorul Superbet. Un tricou oficial al Generaţiei de Aur, dar şi o miniatură a monumentului Generaţiei de Aur de la Arena Naţională. “Hai, România! Vă mulţumesc din suflet!”, a fost reacţia argentinianului.
Urmărește un nou episod din SuperMondial, doar la Antena 1 – marți, 9 septembrie, ora 00:00, când Florin Răducioiu se întâlneşte cu legenda lui Real Madrid, Guti. Legendele vorbesc. Răducioiu ascultă. Nu rata SuperMondial la Antena 1!
