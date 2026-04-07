Topul uriaş în care se află eternul Mircea Lucescu

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 21:10

Mircea Lucescu şi patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov / Profimedia Images

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer a suferit un infarct în dimineața zilei de vineri, iar în ciuda eforturilor medicilor, acesta a decedat.

Mircea Lucescu va rămâne etern în istoria fotbalului, după rezultatele formidabile înregistrate de-a lungul carierei sale impresionante.

Mircea Lucescu se află pe locul trei în topul antrenorilor cu cele mai multe trofee. „Il Luce” are un palmares uriaș, cu 35 de trofee cucerite alături de echipele antrenate.

Pe primul loc în acest top se află Sir Alex Ferguson, cu 49 de titluri, iar pe locul secund se află Pep Guardiola, cu 40 de trofee.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu:

Supercupa Europei (2001, cu Galatasaray)

Europa League (2009, cu Șahtior)

Două titluri în România (1999 cu Rapid, 1990 cu Dinamo)

Un titlu în Rusia (2017, cu Zenit)

Nouă titluri în Ucraina (opt cu Șahtior, unul cu Dinamo Kiev)

Șapte Cupe ale Ucrainei (șase cu Șahtior, una cu Dinamo Kiev)

Opt Supercupe ale Ucrainei (șapte cu Șahtior, una cu Dinamo Kiev)

Două titluri în Turcia (2002 cu Galatasaray, 2003 cu Beșiktaș)

Trei Cupe ale României (două cu Dinamo, una cu Rapid)

O Supercupă a României (1990, cu Rapid).

