Preşedintele FIFA are o relaţie exclentă cu preşedintele SUA, Donald Trump

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, are o relaţie strânsă cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi este un vizitator obişnuit al Casei Albe. El s-a aflat la New York săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu lideri mondiali în cadrul Adunării Generale a ONU, dar şi la sediul FIFA din Trump Tower.

Într-un discurs, Infantino a făcut referire la război în timp ce vorbea despre reunirea oamenilor într-o „lume divizată, într-o lume agresivă”.

Făcând referire indirectă la provocarea sancţionării ţărilor implicate în războaie, Infantino a spus că există 80 de ţări în care au loc conflicte. „Sufăr când văd copii suferind. Plâng când văd mame plângând, fie că este în Gaza… oriunde în lume”.

Israel, în pericol de excludere din fotbalul internaţional!

La nivel înalt în fotbalul european au loc discuţii cu privire la posibilitatea interzicerii Israelului, dar nu s-a luat încă nicio decizie.

Oficialii au deliberat asupra motivului pentru care Rusia rămâne interzisă din cauza războiului din Ucraina, dar Israelul poate continua să joace în competiţiile europene şi pe scena internaţională, în timp ce numărul morţilor creşte.

UEFA a declarat anterior în mod public că există o diferenţă în modul în care au început războaiele, Rusia lansând o invazie neprovocată asupra Ucrainei, iar Israelul răspunzând la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Însă o comisie de anchetă a ONU a declarat că Israelul comite genocid în Gaza, acuzaţii respinse de Israel.

Acest lucru a determinat consilierii ONU să solicite excluderea echipelor israeliene din fotbalul mondial.

Raportorul ONU pentru drepturile culturale: “Israelul trebuie exclus”

„Sportul nu poate continua ca până acum, ceva trebuie să se schimbe, iar Israelul trebuie exclus”, a declarat Alexandra Xanthaki, raportorul special al ONU pentru drepturile culturale, pentru Sky News. „Cred că atunci când vorbim despre echipe, echipe naţionale, nu despre sportivi individuali, din state care fac obiectul unor acuzaţii valabile de genocid… aici este cu siguranţă o linie roşie.”

Printre sportivii ucişi în timpul războiului se numără şi fotbalistul cunoscut drept „Pele palestinian” – Suleiman al Obeid –, despre care Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat în august că a murit în urma unui atac aerian israelian.

Comitetul Olimpic Palestinian a declarat săptămâna aceasta că sistemul sportiv israelian a fost un „participant activ” la război.

„Peste 1.000 de sportivi şi-au pierdut viaţa. Alte mii sunt răniţi, mutilaţi sau invalizi”, a declarat preşedintele POC, Jibril Rajoub, care este şi preşedintele Federaţiei de Fotbal.

„Stadionele noastre, facilităţile noastre, visurile noastre, toate au fost transformate în praf.”