Tun financiar dat de Gigi Becali. Încasează 10 milioane de euro! - Antena Sport

Chiar dacă a părăsit Liga Europa, Gigi Becali a reuşit totuşi să strângă din participarea în competiţie nu mai puţin de 10 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru prezența în calificări FCSB a încat 2,8 milioane euro, la care s-au mai adaugat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în grupa unică din Europa League. Fiecar victorie a însemant 450.000 de euro, iar egalul a fost plătit cu 150.000 de euro. Bani s-au mai strâns din market pool şi coeficient, dar şi din bilete. Suma strânsă de Gigi Becali e de aproximativ 10 milioane de euro. Aşa cum singur a recunoscut. Declaraţiile au fost făcute după meciul cu Dinamo Zagreb, Becali aniticipând suma finală.

“Sunt mulțumit de bani, asta i-am zis și lui Mihai (n.r: Stoica). Am câștigat bani, sunt mulțumit. Am luat vreo 10 milioane, am adus banii în țara mea. Să vedem ce român aduce 10 milioane în țară cadou, din distracție, din aer. Mă mândresc, că i-am băgat în circuitul economic al țării mele. Am scos vreo trei milioane, erau mulți bani, nu-i iau, îi las acolo. Nu sunt tot ai mei? Îi iau când vreau. Or fi vreo 12-13 în contabilitate. Eu sunt caz fericit. Nu știu cum fac Rotaru și Șucu, sunt eroi. Eu am încasat milioane, vreo 20. Ăia cum fac? Rotaru și Șucu trebuie să bage de la ei. Cum fac ăia, săracii? Am început să-i compătimesc. Eu sunt om de afaceri, e adevărat că nu am nevoie să-i scot, FCSB costă minim 200 de milioane. Am de recuperat vreo 6, plus 10 milioane dinainte, dar acum face 200 de milioane”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.