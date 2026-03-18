CFR Cluj riscă depunctarea din cauza unei datorii. “Mai avem câteva zile la dispoziție”

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat că CFR Cluj riscă să fie depunctată și să nu mai poată transfera sau legitima jucători dacă nu-și va achita toate datoriile.

Clujenii mai au la dispoziţie doar câteva zile pentru a lichida datoria către impresarul Lucian Marinescu, de 70.000 de euro. Datoria este reprezentată de un comision de transfer care nu a fost onorat de 2 ani!

În iarnă, ardelenii au fost la un pas să piardă licenţa din cauza datoriilor şi să nu mai aibă drept de joc în Europa, dar patronul Neluțu Varga a vândut o serie de jucători importanţi, iar clubul s-a salvat. Atunci au fost transferaţi de la echipă Louis Munteanu, London Emmerlahu și Otto Hindrich. Cu banii luaţi pe ei au fost lichidate datoriile clubului. Acum, ardelenii mai au de rezolvaz şi restanţa faţă de imresarul Marinescu, în caz contrar riscă depunctarea.

“Mai avem câteva zile la dispoziție și sperăm să rezolvăm. Deocamdată nu sunt motive de îngrijorare. Poate vom ajunge la o înțelegere ori există și alte variante”, a declarat Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, pentru Fantik.ro.