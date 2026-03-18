Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională

Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 17:53

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Selecţionerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), pregăteşte două convocări foarte surprinzătoare pentru barajul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un atacant ar urma să fie convocat în premieră la naţionala României, având în vedere problemele cu care se confruntă tricolorii în acel compartiment.

Mircea Lucescu pregăteşte două convocări-surpriză pentru barajul cu Turcia: Marius Coman şi Kevin Ciubotaru

Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se gândeşte să îl cheme în premieră la naţională pe Marius Coman (29 de ani), atacantul formaţiei UTA Arad. O altă convocare surprinzătoare ar fi cea a lui Kevin Ciubotaru (22 de ani), care a mai fost chemat la naţională de Lucescu.

Ciubotaru a debutat la echipa naţională în amicalul câştigat de tricolori cu Moldova, cu 2-1. El a evoluat atunci 45 de minute în amicalul cu vecinii noştri.

Marius Coman are 7 goluri şi 2 assist-uri în cele 21 de meciuri în care a jucat, în acest sezon, pentru UTA în campionat. El a înscris o dată, în două meciuri, şi în Cupa României. Marius Coman este cotat la 550.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Reclamă
Reclamă

Kevin Ciubotaru este cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com. Ciubotaru, pe care Gigi Becali ar încerca să îl transfere în vară, a jucat în 27 de meciuri în acest sezon, în campionat, reuşind un assist. Fundaşul stânga al lui Hermannstadt are o medie a notelor de 6.7 potrivit flashscore.ro.

Barajul Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea acestui meci va întâlni echipa care se va impune în partida Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

 

Reclamă
Reclamă
