Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională

Selecţionerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), pregăteşte două convocări foarte surprinzătoare pentru barajul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un atacant ar urma să fie convocat în premieră la naţionala României, având în vedere problemele cu care se confruntă tricolorii în acel compartiment.

Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se gândeşte să îl cheme în premieră la naţională pe Marius Coman (29 de ani), atacantul formaţiei UTA Arad. O altă convocare surprinzătoare ar fi cea a lui Kevin Ciubotaru (22 de ani), care a mai fost chemat la naţională de Lucescu.

Ciubotaru a debutat la echipa naţională în amicalul câştigat de tricolori cu Moldova, cu 2-1. El a evoluat atunci 45 de minute în amicalul cu vecinii noştri.

Marius Coman are 7 goluri şi 2 assist-uri în cele 21 de meciuri în care a jucat, în acest sezon, pentru UTA în campionat. El a înscris o dată, în două meciuri, şi în Cupa României. Marius Coman este cotat la 550.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.