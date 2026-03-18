Ce arbitru a fost delegat la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, după scandalul creat de Istvan Kovács

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 18:37

Cătălin Cîrjan, Nicușor Bancu și Istvan Kovacs, la startul derby-ului Dinamo - Universitatea Craiova 1-1/ Sport Pictures

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului. Partida „de foc” se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

CCA l-a delegat pe Horațiu Feșnic (36 de ani) la partida care deschide runda de play-off. El va fi ajutat de la cele două lunii de Valentin Avram și Alexandru Cerei.

În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Romică Bîrdeș, iar al patrulea oficial de la derby va fi Valentin Avram.

Horațiu Feșnic o va arbitra pe Dinamo pentru a treia oară în acest sezon. El a fost la „centru” în victoriile „câinilor” cu FCSB, scor 4-3, și cu Farul, scor 3-2, din sezonul regular.

De cealaltă parte, Feșnic a arbitrat-o pe Universitatea Craiova de trei ori. El a fost delegat la înfrângerea oltenilor cu Oțelul (0-1), la victoria cu Petrolul (4-0), cât și la remiza cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular (1-1).

Horațiu Feșnic este arbitru FIFA și unul dintre cei mai bine cotați din România. În acest sezon, el a fost delegat la patru meciuri din grupele Europa League (Utrecht – Lyon 0-1, Stuttgart – Feyenoord 2-0, Ludogorets – PAOK 3-3 și Genk – Malmo 2-1).

Dinamo dispută cu Universitatea Craiova primul meci după scandalul de proporții cauzat de gafa uriașă a lui Istvan Kovacs, din derby-ul pierdut cu Rapid (2-3). Arbitrul din Carei a validat golul egalizator marcat de Claudiu Petrila, deși Andrei Borza îl faultase înainte de reușită pe Alexandru Musi.

„Câinii” s-au revoltat și au cerut suspendarea lui Istvan Kovacs, care riscă să nu mai arbitreze niciun meci până la finalul sezonului de Liga 1. Zeljko Kopic, pentru prima dată de când o antrenează pe Dinamo, a atacat arbitrajul la finalul meciului cu Rapid.

„Frustrare. Ce pot să mai spun? Nu am spus niciodată de arbitraj în peste doi ani. Marți am fost la întâlnirea cu Vassaras, am avut o discuție scurtă cu el. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo din partea arbitrilor. Nu am văzut în aceste decizii respectul față de Dinamo.

E dureros pentru mine, niciodată nu am vrut să judec oamenii. Toată lumea greșește, dar această decizie mi se pare lipsită de respect. Astea sunt sentimentele mele”, a spus Kopic, după derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, în prima etapă a play-off-ului.

