Ce arbitru a fost delegat la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, după scandalul creat de Istvan Kovács

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului. Partida „de foc” se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CCA l-a delegat pe Horațiu Feșnic (36 de ani) la partida care deschide runda de play-off. El va fi ajutat de la cele două lunii de Valentin Avram și Alexandru Cerei.

În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Romică Bîrdeș, iar al patrulea oficial de la derby va fi Valentin Avram.

Horațiu Feșnic o va arbitra pe Dinamo pentru a treia oară în acest sezon. El a fost la „centru” în victoriile „câinilor” cu FCSB, scor 4-3, și cu Farul, scor 3-2, din sezonul regular.

De cealaltă parte, Feșnic a arbitrat-o pe Universitatea Craiova de trei ori. El a fost delegat la înfrângerea oltenilor cu Oțelul (0-1), la victoria cu Petrolul (4-0), cât și la remiza cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular (1-1).