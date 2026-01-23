Becali a făcut calculele după ce FCSB a fost umilită la Zagreb şi e ca şi OUT din Europa! Câţi bani a încasat - Antena Sport

Închide meniul
Becali a făcut calculele după ce FCSB a fost umilită la Zagreb şi e ca şi OUT din Europa! Câţi bani a încasat

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 16:28

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat mulţumit de sezonul european al FCSB-ului. După umilinţa de la Zagreb, campioana României păstrează numai şanse matematice să prindă play-off-ul Europa League.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), sublinia că totul e gata după ce roş-albaştrii au fost învinşi cu 4-1 de Dinamo Zagreb.

Gigi Becali, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: “Am luat vreo 10 milioane”

Gigi Becali a calculat că a încasat 10 milioane de euro în urma parcursului european al FCSB-ului din acest sezon.

“Sunt mulțumit de bani, asta i-am zis și lui Mihai (n.r: Stoica). Am câștigat bani, sunt mulțumit. Am luat vreo 10 milioane, am adus banii în țara mea. Să vedem ce român aduce 10 milioane în țară cadou, din distracție, din aer. Mă mândresc, că i-am băgat în circuitul economic al țării mele. Am scos vreo trei milioane, erau mulți bani, nu-i iau, îi las acolo. Nu sunt tot ai mei? Îi iau când vreau. Or fi vreo 12-13 în contabilitate. Eu sunt caz fericit. Nu știu cum fac Rotaru și Șucu, sunt eroi. Eu am încasat milioane, vreo 20. Ăia cum fac? Rotaru și Șucu trebuie să bage de la ei. Cum fac ăia, săracii? Am început să-i compătimesc. Eu sunt om de afaceri, e adevărat că nu am nevoie să-i scot, FCSB costă minim 200 de milioane. Am de recuperat vreo 6, plus 10 milioane dinainte, dar acum face 200 de milioane”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB are un alt meci crucial duminică, de la ora 20:00, cu CFR Cluj. Campioana e pe locul 9 înaintea duelului cu echipa antrenată de Daniel Pancu. FCSB a acumulat 31 de puncte după 22 de etape disputate. De partea cealalată, CFR Cluj are 29 de puncte şi ocupă locul 10.

Ultimul loc ce duce în play-off e ocupat, în acest moment, de UTA Arad, care are 35 de puncte. Arădenii vor juca luni, acasă, de la ora 20:00, cu Rapid. Formaţia giuleşteană e pe locul 2 în Liga 1, cu 42 de puncte.

