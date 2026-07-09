Anchetă în cazul morţii lui Gabi Mureșan. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Fostul internațional român și primarul comunei Apold, Gabi Mureșan, a murit în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost scos dintr-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

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Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

“Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în seara zilei de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată că un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Apold, a intrat într-un lac aflat în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La locul incidentului au intervenit polițiștii și scafandrii din cadrul Salvamont Mureș. În urma operațiunilor de căutare, bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și transportat la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decedat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, anchetatorii urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia”, se arată într-un comunicat.