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Anchetă în cazul morţii lui Gabi Mureșan. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 12:19

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Anchetă în cazul morţii lui Gabi Mureșan. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Gabi Mureşan

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Fostul internațional român și primarul comunei Apold, Gabi Mureșan, a murit în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost scos dintr-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

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Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

“Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în seara zilei de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată că un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Apold, a intrat într-un lac aflat în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La locul incidentului au intervenit polițiștii și scafandrii din cadrul Salvamont Mureș. În urma operațiunilor de căutare, bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și transportat la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decedat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, anchetatorii urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia”, se arată într-un comunicat.

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Cine a fost Gabi Mureşan

Gabi Mureşan a reprezentat România în 9 meciuri oficiale, iar cariera lui a fost una impresionantă.

El a evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș. A îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Totodată, el a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

După ce a pus ghetele în cui, Gabi Mureșan s-a retras în satul bunicilor săi, unde a câștigat alegerile, devenind primar. El era la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold.

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Gabi deschisese de curând şi o peniune, în care a investit 500.000 de euro.

 

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