Noul Usain Bolt, accidentare gravă în momentul în care era în plină ascensiune

Sportul este de multe ori nedrept şi aduce probleme chiar în momentele în care simţi că eşti în top şi nimic nu te poate învinge.

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Australianul Gout Gout, noua senzaţie a sprintului, a declarat joi forfait pentru Campionatele Mondiale de atletism Under-20 şi va fi probabil va fi indisponibil timp de câteva luni, după ce a suferit o accidentare gravă la ischiogambieri în timpul unui antrenament, informează AFP.

Gout Gout, accidentare gravă înainte de Campionatele Mondiale U20

“Din păcate, m-am accidentat la ischiogambierul stâng ieri seară, în timpul antrenamentului de la Brisbane”, a scris el pe Instagram. “Am primit raportul RMN-ului în această dimineaţă şi, din păcate, veştile nu sunt bune şi nu voi putea concura la Campionatele Mondiale U20 de la Eugene luna viitoare”, a adăugat el.

Sportivul australian a explicat că testele au relevat o ruptură musculară de gradul trei, care necesită de obicei câteva luni de recuperare. “Mă voi concentra acum pe recuperarea mea în următoarele săptămâni şi luni, astfel încât să pot reveni în 2027 mai puternic, mai rapid şi mai în formă”, a adăugat Gout Gout.

Federaţia australiană de atletism a anunţat că îl va sprijini pe parcursul recuperării sale.